Horacio Zeballos cayó en la final de Wimbledon y no pudo alzar el anhelado título

El tenista marplatense estuvo cerca de alcanzar la gloria junto a Marcel Granollers pero perdieron por 6-4 y 6-4 ante los mejores del mundo: Wesley Koolhof y Neal Skupski.

(Foto: archivo / Getty Images)

La dupla compuesta por el tenista marplatense Horacio Zeballos y el catalán Marcel Granollers disputó este sábado su tercera final de Grand Slam en búsqueda de alcanzar la gloria por primera vez pero nuevamente se les negó: cayeron en sets corridos en el partido decisivo de Wimbledon ante la mejor pareja de dobles del momento, la del neerlandés Wesley Koolhof (2°) y el británico Neal Skupski (2°). “Los rivales merecieron el triunfo”, reconoció el mejor doblista argentino de la historia tras el partido.

El anhelado título del mítico Wimbledon quedó en manos de la sólida dupla Koolhof/Skupski, la cual estuvo firme en todos los aspectos y le fue imposible a la pareja de habla hispana poder hacerle frente. El partido se decidió por 6-4 y 6-4 en una hora y 17 minutos de juego en la Catedral del tenis, el All England Club de Londres, Inglaterra.

Esta fue la tercera final de Grand Slam que disputa el marplatense Horacio Zeballos, en todas junto a su habitual compañero de los últimos años, Marcel Granollers. La primera de ellas había sido en el US Open de 2019 cuando los verdugos fueron Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, mientras que la segunda había sido justamente en su última presentación en el Grand Slam sobre césped, en la temporada 2021, instancia en la que cayeron ante los croatas Mate Pavic y Nikola Mektic.

Cabe mencionar que en la última temporada el marplatense Horacio Zeballos y el catalán Marcel Granollers no se presentaron en el Wimbledon ya que aquel certamen no entregó puntos, por lo que en las últimas dos veces que disputaron la competición alcanzaron las finales y estuvieron muy cerca de alzarse con el título y alcanzar su primer Grand Slam.

“Estamos contentos de haber llegado a la final. Los rivales merecieron el triunfo. Si antes de empezar el torneo me decían que alcanzaba la final, lo firmaba”, manifestó minutos después haber caído en el partido decisivo el tenista marplatense de 38 años y actual 26 del Ranking ATP en dobles.

Es así que Horacio Zeballos no pudo meterse entre los tenistas argentinos privilegiados en ser campeón de, al menos, un Grand Slam. Hasta el momento allí se encuentran el marplatense y mejor singlista argentino en la historia, Guillermo Vilas, con cuatro Grand Slam (Roland Garros 1977, US Open 1977 y el Abierto de Australia en 1978 y 1979), Paola Suárez con ocho Grand Slam en dobles (Roland Garros 2001, 2002, 2004 y 2005, US Open 2002, 2003 y 2004 y el Abierto de Australia en 2004), el tenista en silla de ruedas Gustavo Fernández que acumula cinco Grand Slam (Roland Garros 2016 y 2019, Abierto de Australia 2017 y 2019 y Wimbledon 2019), Gabriela Sabatini (US Open 1990 y el dobles en Wimbledon 1988), Juan Martín Del Potro (US Open 2009), Gisela Dulko (dobles del Abierto de Australia 2011) y Gastón Gaudio (Roland Garros 2004).

Con esta derrota en la gran final, Horacio Zeballos se mantiene con 19 títulos en dobles a lo largo de su exitosa carrera, números que lo posicionan como el tenista argentino con más trofeos en la modalidad, por encima del también marplatense Guillermo Vilas, que en su carrera se alzó con 16 títulos en dobles, sin contar los 62 títulos en singles.