Horacio Zeballos disputará su segunda final de Wimbledon

El tenista marplatense, en dupla con Marcel Granollers, accedió a una nueva final y este sábado buscará otra vez su primer título de Grand Slam.

(Foto: Instagram @horaciozeballos)

La dupla compuesta por el tenista marplatense Horacio Zeballos y el catalán Marcel Granollers disputará su segunda final de Wimbledon luego de que este jueves venciera en las semifinales a los alemanes y décimos preclasificados Kevin Krawietz (19°) y Tim Puetz (30°) por un contundente 6-4 y 6-3. Será su tercera final de Grand Slam.

Con esta nueva final, Horacio Zeballos no solamente buscará su título 20 en la modalidad de dobles y estirar aún más su reinado en el país ya que es el argentino que más títulos cosechó a lo largo de su carrera en la modalidad, sino que será especial debido a que si este sábado consigue la victoria, obtendrá su primer título de Grand Slam a sus 38 años.

Con el sólido triunfo de este jueves tras una hora y 10 minutos de juego en el All England Club de Londres, el marplatense accedió a su tercera final de Grand Slam, después de lo que fueron la de US Open en el 2019 y la de Wimbledon 2021. Un dato no menor es que la dupla de habla hispana alcanzó la final de Wimbledon en sus dos últimas presentaciones, ya que la temporada pasada no la disputaron a raíz de que el torneo no entregaba puntos para el ranking.

Ahora Horacio Zeballos y Marcel Granollers irán este sábado en busca de su octavo título juntos, y para eso deberán enfrentarse sobre la superficie de césped a la pareja de mejor presente en el mundo, compuesta por Wesley Koolhof (2°) y Neal Skupski (2°): este jueves, el neerlandés y el británico vencieron por 7-5 y 6-4 al indio Rohan Bopanna (12°) y al australiano Matthew Ebden (16°).

“Wuuuaaaawww!!! Que alegría por favor. Una final más acá en la catedral del tenis!!! Vamos vamos que se puede. Claro que si!!!. A seguir soñando!“, expresó en su cuenta de Instagram Horacio Zeballos, tenista que la temporada pasada se alzó con su primer título sobre césped en el Halle y que ahora buscará su segundo trofeo en la superficie, ni más ni menos que en Wimbledon.

En la temporada 2021 la dupla Zeballos-Granollers también había accedido a la final pero no pudo levantar el mítico trofeo ya que cayó ante los croatas Mate Pavic y Nikola Mektic por 6-4, 7-6(5), 2-6 y 7-5. A su vez, en el 2019 el experimentado binomio también había accedido a la final del Grand Slam, aunque del torneo US Open, cuando en aquella oportunidad su verdugo fue la dupla colombiana conformada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Este sábado tendrá su merecida revancha.

Horacio Zeballos quiere hacer historia y meterse en la privilegiada lista de tenistas argentinos en conseguir, al menos, un título de Grand Slam. Hasta el momento allí se encuentran el marplatense y mejor tenista argentino en la historia, Guillermo Vilas, con cuatro Grand Slam (Roland Garros 1977, US Open 1977 y el Abierto de Australia en 1978 y 1979), Paola Suárez con ocho Grand Slam en dobles (Roland Garros 2001, 2002, 2004 y 2005, US Open 2002, 2003 y 2004 y el Abierto de Australia en 2004), el tenista en silla de ruedas Gustavo Fernández que acumula cinco Grand Slam (Roland Garros 2016 y 2019, Abierto de Australia 2017 y 2019 y Wimbledon 2019), Gabriela Sabatini (US Open 1990 y el dobles en Wimbledon 1988), Juan Martín Del Potro (US Open 2009), Gisela Dulko (dobles del Abierto de Australia 2011) y Gastón Gaudio (Roland Garros 2004).