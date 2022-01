Sorteo de la Primera Nacional 2022: con formato diferente, Alvarado debuta ante Sacachispas

PRIMERA FECHA PRIMERA NACIONAL 2022

Deportivo Maipú de Mendoza vs. Independiente de Mendoza

Nueva Chicago vs. Ferro

Almagro vs. Mitre de Santiago del Estero

ALVARADO VS. SACACHISPAS

Estudiantes de Río Cuarto vs. Instituto

Deportivo Madryn vs. Agropecuario

Deportivo Morón vs. Tristán Suárez

Temperley vs. San Martín de Tucumán

Flandria vs. Defensores de Belgrano

Gimnasia de Jujuy vs. Brown de Adrogué

Almirante Brown vs. Chacarita

Villa Dálmine vs. Guillermo Brown de Puerto Madryn

Belgrano vs. Atlético Rafaela

Deportivo Riestra vs. Santamarina de Tandil

Güemes de Santiago del Estero vs. Estudiantes de Buenos Aires

All Boys vs. Atlanta

Gimnasia de Mendoza vs. San Martín de San Juan

San Telmo vs. Chaco For Ever

Libre: Quilmes