Tres marplatenses disputarán el Mundial de skate en Emiratos Árabes

Matías Dell Olio, Aldana Bertrán y Sandro Moral disputarán el certamen que entrega importantes puntos para la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

(Foto: Confederación Argentina de Patín)

Los atletas marplatenses Matías Dell Olio, Aldana Bertrán y Sandro Moral disputarán el Mundial de skate en Sharjah, Emiratos Árabes, competición que entrega importantes puntos para la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

El Mundial de skate dará comienzo el próximo domingo y se extenderá por una semana para la modalidad street, mientras que la disciplina park comenzará el domingo 5 de febrero y finalizará el domingo 12 de febrero.

En cuanto a la delegación argentino de skate, la conforman para la disciplina street los marplatenses Matías Dell Olio y Aldana Bertrán, el nacido en Avellaneda Mauro Iglesias, la oriunda de Vicente López Ailín Arzua y el cordobés Joel De Castro mientras que para la modalidad park, la disciplina “más callejera”, competirán el nacido en Mar del Plata Sandro Moral y también Juan Pablo Mateos y Ailín Arzua.

En lo que respecta al Mundial, además de ser una competencia de primer nivel, en los últimos años se convirtió de suma importancia para el ranking ya que suma puntos de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024, y se transforma así como una de las vías de clasificación acordadas entre World Skate y el Comité Olímpico Internacional.

Como el skate es uno de los nuevos deportes olímpicos -debutó en un Juego Olímpico en Tokio 2021-, provocó que todos aquellos skaters que querían participar de la máxima cita deportiva debieran aprenderse reglas y nuevas formas de ver y juzgar la disciplina. Es por eso que a lo largo de los años cada atleta debió profesionalizar su entrenamiento, intensificarlo y también agregar trabajo desde lo físico y en la alimentación.

“Hace años que me vengo preparando para todo esto. La noticia que el skate sea olímpico me impactó muchísimo. Siempre fui un skater que apuntaba a la competencia así que desde hace años me preparo en Europa”, expresó el marplatense Matías Dell Olio a la Confederación Argentina de Patín.

El marplatense de 26 años se ubica en el cuarto puesto del ranking y en el Mundial de Roma del año pasado terminó en la cuarta ubicación, por lo que el objetivo para este 2023 será mejorar su rendimiento y poder subirse al podio, más aún conociendo que el número 1 del mundo, el estadounidense Nyjah Huston, no podrá competir debido a una lesión.