Vóley: Obras de San Juan derrotó en sets corridos a Once Unidos

El elenco marplatense cayó ante el escolta de la Fase Regular de la Liga de Vóley Argentina con parciales 25-23, 25-21 y 25-18.

(Foto: Qué digital)

Once Unidos volvió a disputar otra jornada en la Liga de Vóley Argentina, que transita el último tramo de su Fase Regular en Mar del Plata y volvió a caer en sets corridos ante Obras de San Juan con parciales 25-23, 25-21 y 25-18. Con este resultado, es la novena victoria del elenco sanjuanino en lo que va de la temporada, mientras el conjunto marplatense solamente posee dos triunfos hasta el momento.

Ante una mejor versión de Once Unidos en comparación al encuentro de este martes ante UVT, Obras tuvo que trabajar del primer al último punto de su 25-23 inicial. Lo hizo con buenos números de Bucciarelli y Aguilera, ambos con 6 tantos, mismo total que Richards en el local, con dos aces dentro de esa media docena. Justamente, uno de los saques del punta zurdo mantuvo a Once Unidos prendido a su ilusión, pero ese 18 iguales no tardó en desvanecerse y la visita se llevó el primer capítulo.

El elenco sanjuanino erró más en el segundo set, pero también repartió más su goleo y, con más variantes pudo estirar la distancia. En Once Unidos sólo se mantuvo bien Zelayeta, ya que Aquindo y Richards fueron bien controlados por el bloqueo adversario. Por esa vía, Obras quebró en 17-15 y, un poco después, se adueñó de la segunda parte del juego por 25-21, con punto final concretado por Núñez.

Lo que quedó del encuentro se le hizo demasiado cuesta arriba a Once Unidos. Comenzó 12-4 abajo el tercer parcial, por errores propios y por varias contras que Obras aprovechó después. Con el saque de Russo, el local cosechó seis puntos al hilo, pero eventualmente llegó el 25-18 que finalizó las acciones.

El próximo y último juego de Once Unidos en este segunda etapa de la Fase Regular de la temporada de la Liga de Vóley Argentina será este viernes cuando cierre la “burbuja” en la ciudad desde las 21 ante Ciudad Vóley y será televisado por TyC Sports Play. Hasta el momento, el elenco que dirige Gonzalo Borstelmann cosecha dos triunfos, ante UVT en primera ronda y Paracao en la ciudad, y además suma nueve derrotas, récord que lo posiciona última en la categoría.