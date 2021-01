Once Unidos se despidió de la primera “burbuja” de la Liga A1 con una derrota

En la última jornada de la primera rueda de fase regular, disputada en Paraná, el elenco marplatense no hizo pie y cayó ante UPCN en sets corridos.

(Foto: Aclav)

Once Unidos terminó su presentación en la primera “burbuja” de la Fase Regular de la Liga A1 de Vóley Argentina con una derrota ante el multicampeón e invicto UPCN San Juan Vóley en el estadio “Moisés Flesler” de Paraná, Entre Ríos. Fue por 3 a 0, con parciales 25-19, 25-18 y 25-17.

Con este resultado, el elenco marplatense regresa a la ciudad con cinco derrotas y una victoria ante UTV en su primera participación en la máxima categoría del voleibol. Por su parte, el poderoso rival de este jueves acumuló su quinta victoria en igual cantidad de presentaciones, y fue la cuarta consecutiva en sets corridos,

Ahora el plantel dirigido por Gonzalo Borstelmann volverá a Mar del Plata en busca de planificar la segunda parte de la Fase Regular de la Liga de Vóley Argentina. Según pudo saber Qué digital, hay chances de que esta parte del campeonato se realice en el estadio de Once Unidos en forma de “burbuja”, como sucedió con la Copa Argentina de vóley a finales del 2020.

En lo que respecta al encuentro disputado este jueves, desde el primer set UPCN le marcó la cancha a Once Unidos. En el comienzo lo hizo desde el saque, con dos aces de Pablo Guzmán y otros dos de Alejandro Toro en momentos puntuales: primero para alejarse a 7-2 y, al rato, para confirmar el control por 17-13. El joven equipo marplatense buscó a través de Joaquín Aquindo e Iván Quiroga, pero no pudo evitar que el Gremio tomara el set por 25-19.

De ahí en más, el multicampeón ensayó una rotación de jugadores que no empañó su buen funcionamiento. Agustín Gallardo apareció de entrada y pronto se sumaron Manuel Armoa, Santiago Álvarez y Mateo Bozikovich, todos a tono con el dominio reflejado en parciales de 11-4 y, más tarde, 22-15. Aunque Once Unidos no dejó de buscar el descuento, también cometió errores y eso apuró la llegada del 25-18 para poner punto final al segundo set.

El tercero comenzó con Guzmán extendiendo su buena producción por todas las vías y Armoa encendido en las posiciones delanteras, para un 15-11. Las puntadas finales surgieron todas desde el banco de UPCN: Gallardo abrió la recta final (20-13) para finalmente completar su quinta victoria consecutiva por 25-17.