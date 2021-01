Once Unidos sumó una nueva derrota en la Liga de Vóley Argentina

Sin Macció por un esguince de tobillo, el elenco marplatense comenzó bien pero se desmoronó y cayó ante Obras de San Juan por 3 a 1.

(Foto: Aclav)

En la segunda jornada de la Fase Regular de la Liga A1 de Vóley Argentina en la “burbuja” diputada en Paraná, Once Unidos tuvo un buen comienzo pero no pudo ante las embestidas de Obras de San Juan y cayó nuevamente por 3-1, con parciales de 23-25, 25-13, 25-21 y 25-14.

Sin la presencia de su referente y capitán Juan Ignacio Macció que en el partido previo ante Defensores de Banfield sufrió un esguince de tobillo, y sumado a los tres jugadores que no viajaron a la capital entrerriana por haber dado positivo en coronavirus, el equipo dirigido por Gonzalo Borstelmann disputó el juego disminuido y fue superado por los sanjuaninos. Ahora tendrán un día de descanso para llegar de la mejor manera posible al domingo cuando se enfrenten desde las 18 a Ciudad Vóley.

Este viernes empezó mejor Once Unidos, que explotó a todos sus jugadores para dominar el set inicial de principio a fin. Los centrales Iván Quiroga y Joaquín Layús, con 5 puntos cada uno, fueron los líderes en la ofensiva para finalizar el set arriba por 25-23.

De todas formas, a Obras de San Juan le sirvió la reacción para luego imponer condiciones ayudado por el error rival. Casi sin demora, el partido quedó empatado con el 25-13 sentenciado por una falla del conjunto marplatense.

El tercer set fue el más parejo pero Obras lo logró destrabar de la mano de Juan Bucciarelli, autor de 7 puntos en el set. Once Unidos utilizó a Mauro Zelayeta e Ian Mehamed, pero no le fue suficiente para poner el rumbo del juego a su favor y, desde el 15-13 sanjuanino, no recuperó el mando. Luego un error ofensivo de Once Unidos el tercer chico se lo quedó Obras por 25-21.

El 2-1 pareció marcar el destino del encuentro, porque Obras se adueñó del tablero para el punto 8 y, como en el segundo set, amplificó a más no poder la diferencia. Errores marplatenses, intervenciones de Núñez y la presencia goleadora de Bucciarelli fueron los factores que rompieron toda paridad y llevaron el capítulo a su fin con un paso acelerado. La actuación de Obras en la segunda jornada de la Liga de Vóley Argentina fue superior y se quedó con el set para el partido por 25-14.