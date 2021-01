Liga de Vóley Argentina: Once Unidos cayó en sets corridos ante Paracao

El equipo marplatense no pudo ante el anfitrión de la Fase Regular. Este jueves disputará el último encuentro de la “burbuja” ante UPCN.

(Foto: Aclav)

Una nueva derrota de Once Unidos de Mar del Plata en la Liga de Vóley Argentina se produjo en el último turno de este miércoles. Cayó en sets corridos con marcadores de 25-19, 25-18 y 25-20 ante Paracao, equipo anfitrión de la ida de esta Fase Regular de la “burbuja” realizada en Paraná.

Con este resultado, el elenco que dirige Gonzalo Borstelmann acumula cuatro derrotas y una victoria –ante UVT– y este jueves desde las 18 cierra su presentación de esta “burbuja” ante el poderoso equipo sanjuanino UPCN, último campeón de la Copa Argentina disputada en Mar del Plata.

Luego de jugar diezmado en gran parte del torneo, Once Unidos pudo recuperar para este partido a Mauro Zelayeta e Iván Quiroga, además de los arribos a Paraná de Tomás Russo y Bautista Gazaba, dados de alta en coronavirus. Igualmente, aún no puede contar con su referente y capitán Juan Ignacio Macció por un esguince de tobillo.

A pesar de estas cuatro “cartas nuevas”, Paracao fue muy sólido en el set inicial y hasta pudo haberlo ganado por más margen, pero le entregó 12 puntos por error a su rival. Finalmente, el local dominó el set de punta a punta, coronado por 25-19.

El dueño de casa afinó aún más la mira para el segundo acto, pero paralelamente creció Once Unidos y eso derivó en una historia similar en cuanto a los números. Joaquín Aquindo lideró la carga visitante, pero del otro lado Juan Simón Villarruel estuvo intratable con 6 puntos, -al 83% en ataque-. Parciales de 9-5 y 18-12 fueron la antesala del 25-18 que anotó el ingresado Matías Maier.

Gazaba, Russo y Lukas Rojas aparecieron como titulares en Once Unidos para el tercero y esa configuración le trajo paridad al juego, pero la misma se desvaneció apenas pasada la mitad del set. Con las cosas 15 iguales, tres errores marplatenses y dos puntos de saque del capitán Julián López pusieron a Paracao 20-15 y el final no tardaría en llegar. Un remate marplatense que no pasó la red decretó el 25-20 final y la cuarta derrota en la Liga de Vóley Argentina.