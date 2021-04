Caso Gianelli, segundo juicio: ratifican la audiencia preliminar para el 7 de mayo

Se realizará un año después de la fecha prevista por la pandemia, mientras se espera que el debate se realice en 2022. Las familias denunciantes cuestionaron nuevos pedidos de postergación.

(Foto: archivo / Qué digital)

A tres años de que el Tribunal de Casación bonaerense anulara parcialmente la sentencia absolutoria dictada en 2017 y ordenara la realización de un nuevo juicio contra la docente de música Analía Schwartz –acusada de abuso sexual infantil y corrupción de menores en torno a los jardines de infantes de los colegios Gianelli y Fleming– la audiencia preliminar para el debate, que se realizará recién el año que viene con fecha a definir, quedó fijada para el próximo 7 de mayo, a más de un año de su postergación por la pandemia del coronavirus. Familias denunciantes cuestionaron un nuevo pedido de postergación de la defensa, que fue rechazado por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº2, que tendrá a cargo del juicio.

La audiencia preliminar al juicio, en la que las partes deberán acordar las condiciones en las que se desarrollará este segundo debate, fue programada hace algunas semanas para el próximo 7 de mayo teniendo en cuenta que si bien iba a realizarse en junio del año pasado se vio pospuesta por las restricciones impuestas en torno a la pandemia del coronavirus.

Pero luego de que se fijara esa fecha la abogada defensora de la acusada, Patricia Perelló, solicitó en acuerdo con la Fiscalía General de Mar del Plata una reprogramación ya que la profesional debe ausentarse en esa fecha de la ciudad. Asimismo, propusieron realizarla luego del 15 de agosto bajo el objetivo de que se realice “con mayor proximidad al momento en que se pueda realizar el juicio oral y público”, que aún no tiene fecha pero se prevé que sea en 2022.

El fiscal general adjunto que ahora forma parte del caso, Oscar Deniro, adhirió al pedido, pero el abogado de un grupo de familiares de las víctimas, César Sivo, mostró su oposición por el tiempo que lleva el proceso en trámite y porque la abogada “cuenta con la posibilidad de conectarse remotamente a la audiencia prevista desde el lugar donde se encuentre y que las codefensoras designadas también se encuentran legitimadas para asistir”.

En ese marco, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Nº2, Néstor Conti, Alexis Simaz y Roberto Falcone, resolvieron no hacer lugar al pedido de reprogramación y ratificar la fecha de realización de la audiencia preliminar para el próximo 7 de mayo, con la participación de todas las partes, algunas de manera presencial y otras virtual. Los jueces expusieron también que la celebración de la audiencia “deviene necesaria para que los sujetos procesales puedan estimar la duración del debate y, en consecuencia, solicitar la coordinación de la fecha correspondiente” para la realización del demorado segundo juicio.

Los jueces también tuvieron en cuenta que tras conocer el pedido un grupo de padres de los menores víctimas presentaron un escrito al Tribunal donde cuestionaron la posibilidad de una nueva postergación.

Fue en marzo de 2018 cuando la sala quinta del Tribunal de Casación bonaerense decidió anular la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 -compuesto por entonces por los jueces Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale- dictada en mayo de 2017 cuando se realizó el primer debate y ordenó la realización de un nuevo juicio en torno a la mayoría de los casos, ya que sólo para tres de ellos los magistrados confirmaron la absolución de la docente.

Los jueces basaron buena parte de su resolución en el hecho de que el Tribunal que realizó el juicio estableció la “imposibilidad de que los hechos se produjeran y no fueran advertidos” y plantearon una definición de “delito imposible”, para afirmar que “la circunstancia de que un ilícito pueda ocurrir en un lugar determinado que en base a cuestiones de lógica y sentido común no luzca como adecuado para el logro del fin propuesto, no convierte al hecho en uno de imposible producción”. Y sostuvieron que en ese caso “lo que variará es la posibilidad de acreditar (o no) su producción en base a la prueba que pueda colectarse”.

Schwartz deberá enfrentar este segundo juicio bajo la acusación de corrupción de menores agravada y abuso sexual gravemente ultrajante agravado en concurso real, en relación a 31 casos.