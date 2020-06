Caso Gianelli, segundo juicio: audiencia preliminar suspendida y pedido de familiares

(Fotos: Qué digital)

A dos años de que el Tribunal de Casación Penal anulara parcialmente la sentencia absolutoria dictada en 2017 y ordenara la realización de un nuevo juicio contra la docente de música Analía Schwartz –acusada de abuso sexual infantil y corrupción de menores en torno a los jardines de infantes de los colegios Gianelli y Fleming– este viernes estaba previsto el desarrollo de la audiencia preliminar al debate, aún sin fecha definida.

Según pudo saber Qué digital, tras la suspensión de la audiencia preliminar al juicio -convocada en marzo por el nuevo tribunal designado para llevar adelante el segundo juicio contra la docente de música, compuesto por los jueces Néstor Conti, Alexis Simaz y Roberto Falcone- aún no hay una fecha probable para su realización, lo que para los familiares de las víctimas de abuso sexual implica una violación de “las convenciones internacionales que obligan al rápido juzgamiento de estos delitos”.

En ese marco, los familiares -que este viernes estuvieron en la puerta de Tribunales para manifestar su descontento, junto a otras organizaciones y colectivos– destacaron la respuesta del procurador general, quien les aseguró que “se facilitarán todos los medios por intermedio de la Fiscalía General” con el objetivo de que la audiencia pudiera realizarse por videconferencia, aunque de todas formas el encuentro no se concretó.

En cuanto al pedido elevado, en la carta se destacó la necesidad del dictado de un “protocolo de actuación necesario para que los órganos judiciales puedan seguir con la tramitación de los procesos, en sus distintas etapas y, especialmente, en la concreción de aquellos actos procesales que pudieren verse afectados por la falta de una normativa que regule su concreción durante el aislamiento social obligatorio”.

“No escapa a nuestro conocimiento la dificultad que, en este contexto acarrea la materialización de ciertas diligencias judiciales, pero entendemos que desde las más altas esferas de la justicia se debe ordenar arbitrar todos los medios de cuidado sanitarios y establecer la utilización de todos los recursos tecnológicos a su alcance para poder dar cumplimiento a los distintos actos procesales garantizando los derechos de las víctimas y su debida intervención, durante el proceso”, expusieron.

Por ese motivo, y tras enumerar las leyes, tratados internacionales y ordenamientos provinciales y locales que los amparan, las familias protectoras de los niños y niñas víctimas de abuso en los colegios Gianelli le solicitaron al procurador el urgente dictado de “las medidas adecuadas y necesarias para que los procesos que hoy se ven afectados y cercenados por falta de un protocolo de actuación puedan reactivarse y seguir su curso”.

Por el momento, y más allá de la suspensión de la audiencia técnica para acordar las condiciones en las que se desarrollará este segundo juicio, el debate no tiene fecha de realización confirmada, aunque en la previa de la pandemia la expectativa era que el mismo se concretara dentro del segundo semestre del año.

Cabe recordar que a la audiencia preliminar que debía realizarse este viernes y que por el momento no tiene nueva fecha de concreción deben asistir todas las partes: la acusada y su defensa, el fiscal Fernando Castro y los particulares damnificados en representación de las víctimas.

Fue en marzo de 2018 cuando la sala quinta del Tribunal de Casación Penal decidió anular la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 -compuesto por entonces por los jueces Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale- dictada en mayo de 2017 y ordenó la realización de un nuevo juicio en torno a la mayoría de los casos, ya que sólo para tres de ellos los magistrados confirmaron la absolución de la docente.

Los jueces basaron buena parte de su resolución en el hecho de que el Tribunal que realizó el juicio estableció la “imposibilidad de que los hechos se produjeran y no fueran advertidos” y plantearon una definición de “delito imposible”, para afirmar que “la circunstancia de que un ilícito pueda ocurrir en un lugar determinado que en base a cuestiones de lógica y sentido común no luzca como adecuado para el logro del fin propuesto, no convierte al hecho en uno de imposible producción”. Y sostuvieron que en ese caso “lo que variará es la posibilidad de acreditar (o no) su producción en base a la prueba que pueda colectarse”.