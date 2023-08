Caso Ignacio Sallago: espera de peritajes y pedido de declaración del policía

Mientras la Fiscalía de Delitos aguarda la realización de la distintas medidas, el policía que manejaba el patrullero presentó un abogado defensor y busca declarar.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

A cuatro días de la persecución policial en pleno centro de Mar del Plata que terminó con la muerte del atleta José Ignacio Sallago, el policía que conducía el patrullero que provocó el choque presentó un abogado para que lleve a cabo su defensa en el caso y solicitó que ni bien terminen de concretarse los primeros peritajes sea convocado a prestar declaración para exponer su versión de lo sucedido.

La investigación por la muerte del hombre de 33 años está a cargo del fiscal de Delitos Culposos, Rodolfo Moure, y el principal investigado bajo la calificación de “homicidio culposo” es el policía de 25 años que manejaba el patrullero de la comisaría segunda que, en medio de la persecución, se cruzó de carril sobre la avenida Independencia y sobre el que impactó la víctima.

Como parte de las medidas dispuestas por el fiscal se aguarda que se incorporen al expediente el informe final de la autopsia y distintos peritajes. Y mientras eso se mantiene pendiente el policía presentó un abogado defensor y pidió poder prestar declaración de carácter informativo -no indagatoria ya que aún no está formalmente imputado- .

“Hemos solicitado al agente fiscal a cargo de la investigación que, ni bien reúna los resultados de las primeras diligencias, convoque a nuestro asistido a prestar declaración”, explicó el abogado Martín Bernat que buscará a lo largo del caso el sobreseimiento del policía.

“Nuestro asistido actuó en todo momento con la única finalidad de detener a una persona que escapaba de la Policía, tras las modulaciones de otros patrulleros que lo perseguían solicitando refuerzos, y con ello cumplir los deberes a su cargo”, argumentó el abogado.

A su vez, afirmó que “no está en discusión si el hombre fallecido era buena o mala persona” y, como parte de la postura de desarrollar en la causa, planteó: “Lo cierto es que circulaba en una motocicleta robada, escapó de la Policía y se dio a la fuga a toda velocidad por pleno centro de la ciudad, cruzando semáforos en rojos y pasos peatonales, provocando una persecución policial en su contra. En ese contexto, quien provoca semejante situación asume el riesgo de matar a un tercero inocente o provocar su propia muerte que tristemente fue lo que sucedió”.

El hecho se produjo el domingo por la madrugada cuando efectivos de la comisaría primera iniciaron una persecución en pleno centro de Mar del Plata contra el motociclista que quiso evitar ser identificado: todo terminó en avenida Independencia y Paso, donde un patrullero de la comisaría segunda se cruzó de carril y manejó a contramano para colocarse de frente a la moto -que después se detectaría que tenía pedido de secuestro por haber sido robada en febrero- que, a toda velocidad, impactó contra el vehículo policial.

Horas de después del hecho que terminó con la muerte del motociclista, la familia de Ignacio Sallago se expresó públicamente, descartó la hipótesis del accidente y apuntó contra el accionar desplegado por la Policía. “Lo asesinaron“, afirmó su hermana y relató: “La moto la compró, no sabemos si tenía pedido de secuestro o no, pero no era la forma de cómo lo asesinaron a él, porque es la realidad, no le dieron oportunidad de nada”.

En las últimas horas también se expresaron en torno al caso desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), desde donde, con relación a la secuencia del hecho, afirmaron que “no existía un peligro inmediato ni se estaba cometiendo un delito flagrante” y cuestionaron que el foco se coloque sobre la huida en una moto que tenía pedido de secuestro “como si esto justificara la actuación policial”.