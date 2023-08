Más de un mes de búsqueda de Gabriel Ferreyra: “No hay una investigación exhaustiva”

Gabriel Ferreyra está desaparecido desde sábado 15 de julio mientras navegaba a la altura de Puerto Madryn en el barco marplatense “Nuevo Viento“. La última vez que lo vieron sus compañeros fue a las 6 mañana y, según afirmaron, detectaron su ausencia pasado el mediodía cuando iban a comer. Desde ese momento se montó una operativo de búsqueda que con el correr de los días se reduce cada vez más. Su familia, mientras tanto, reclama que se mejoren las condiciones de seguridad de los tripulantes y suma críticas al accionar de la Justicia: “A estos casos los toman como accidentes de trabajo y no hay una investigación exhaustiva de lo que realmente pasó”.

Graciela es la pareja de Gabriel y este martes formó parte de una conferencia de prensa en el Centro de Asistencia Psicosocial, Prevención y Seguridad (Capps) del Puerto encabezada por Gabriela Sánchez, cara visible de los familiares del buque El Repunte, hundido en 2017, y de la organización Ningún Hundimiento Más.

En esa conferencia no sólo volvieron a exponer el caso de marinero desaparecido sino el de otros dos anteriores (Matías Luri y Fabián Logran) en los que nada más se supo tras su caída al mar y desaparición. Y también insistieron con el pedido difundido días atrás para que se incorporen en los buques dispositivos de alarma y localización para evitar nuevos casos.

“No sabemos en qué circunstancias pudo haber caído al agua, si pasó algo o no pasó algo, si pudo haber habido alguna pelea o no, o si solamente se cayó. Solo tenemos el testimonio de los tripulantes que todos coincidieron en lo mismo: que nadie se había dado cuenta de lo que había pasado”, relató Graciela y recordó que, de acuerdo a lo dichos por sus compañeros, la última vez que lo vieron a Gabriel fue a las 6 de la mañana de ese 15 de julio mientras que alrededor de las 13.30, cuando dieron aviso para el almuerzo, no lo encontraron y alertaron a la Prefectura.

“El juez no toma en serio la investigación”, apuntó la mujer contra el titular del Juzgado Federal N°2 de Rawson, Gustavo Lleral, el mismo que investiga los casos de hundimiento de los barcos marplatenses Repunte y Rigel.

“La Justicia más allá de que es muy lenta siempre, a estos casos los toma como accidentes de trabajo y no hay una investigación exhaustiva de lo que realmente pasó“, cuestionó Graciela y remarcó: “No es que uno culpe a nadie, pero quiere saber qué pasó realmente”.

A su vez, Ludmila, hermana de Gabriel, cuestionó el hecho de que nadie sepa qué sucedió y que nadie haya notado su ausencia durante tantas horas ya que lo describió como “extrovertido, que llama la atención, alegre, de los que más habla”: “Como saber, no sabemos qué pasó, no tenemos repuestas de nada”.

Graciela también pidió que “si las condiciones del buque no son favorables o no tiene los elementos de seguridad necesarios que Prefectura sea el encargado de que los barcos no salgan”. Es que enfatizó que al poco tiempo del hecho “el Nuevo Viento ya estaba nuevamente pescando” con el aval judicial.

Además, denunció que extraoficialmente pudieron conocer una práctica “común” entre los buques: “Hay elementos de seguridad que para aprobar los permisos de Prefectura se pasan de un barco a barco. Lo que tendría que asegurar Prefectura es que cada buque tenga sus elementos de seguridad y que no pasen estas cosas, que con tal de salir a pescar falte lo que falte salen igual porque se les da un permiso y ya está”.

Con respecto a la búsqueda, Graciela contó que actualmente Prefectura ya no mantiene sus unidades en esa tarea sino que “invita” a que lo hagan a buques pesqueros que transitan la zona: “Prefectura nos va pasando un informe todos los días pero piden búsqueda a los buques que están pescando, eso es sólo lo que tenemos porque todavía la orden del juez es que se siga buscando”.

DISPOSITIVOS PARA EVITAR NUEVOS CASOS

Ante la desaparición de Gabriel Ferreyra, desde la organización Ningún Hundimiento Más reclaman más protección para las tripulaciones y días atrás empezaron a proponer la implementación de un dispositivo de alarma y localización.

El pedido apunta a incorporar un Dispositivo de Protección para Tripulantes (DPT) que permita “mejorar la seguridad y las posibilidades de rescate” y que esté compuesto de dos elementos principales. Por un lado, que se incorpore una alarma en la timonera para que, en caso de una caída al mar, la alarma se active y alerte a todos los integrantes de la tripulación para iniciar las tareas de coordinación para el rescate.

Por otro lado, apuntan a la incorporación de un localizador-radio baliza para que, en caso de un suceso de este tipo, el dispositivo active automáticamente la baliza, enviando una señal de emergencia con la ubicación precisa del barco a las autoridades del operativo SAR (de búsqueda y rescate) para lograr una respuesta más rápida y efectiva y aumentar las posibilidades de localización y rescate del tripulante afectado.

Este martes llegó a Mar del Plata y formó parte de la conferencia de prensa Marcelo Covelli, director nacional de la Junta de Seguridad de Transporte, organismo que depende del Ministerio de Transporte de la Nación y que se encarga de realizar investigaciones técnicas independientes de las del Poder Judicial.

El funcionario remarcó que trabajarán junto a las familias para intentar avanzar en lo solicitado al evaluar la tecnología existente y las características que se requieren para poder implementarse y conectar a los distintos dispositivos SAR.

“Avanzar con estas cosas significa un montón. En el medio del mar no tenés probabilidades de nada, una probabilidad más que tengas es una probabilidad más de seguir con vida”, enfatizó Gabriela Sánchez y remarcó: “La vida en el mar de los tripulantes es totalmente insegura, trabajan con formas del siglo XVII y estamos en el siglo XXI, entonces esto tiene que acelerarse para que estos dispositivos estén y que exista más seguridad para los tripulantes Ellos salen a ganarse la vida, a trabajar, y no tienen que morir trabajando”.