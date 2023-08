Familiares de Gabriel Ferreyra, con críticas al capitán: “No descartamos ninguna hipótesis”

Desde la familia hacen énfasis en que continúe la investigación mientras sigue la búsqueda del marinero desaparecido desde el 15 de julio en el sur.

(Foto: Barcos MDP/Marine Traffic)

La familia de Gabriel Ferreyra continúa expectante de su búsqueda en las aguas de Puerto Madryn, a donde cayó el 15 de julio mientras trabajaba a bordo del buque marplatense “Nuevo Viento” y, además de exigir a las autoridades del operativo de búsqueda y rescate que continúen las tareas con la mayor cantidad de recursos posibles, siguen sumando dudas a lo sucedido y apuntan críticas al capitán del buque, quien aseguran ya tiene tres antecedentes de trabajadores desaparecidos bajo sus órdenes.

La familia del marinero desaparecido en el buque marplatense sigue de cerca la búsqueda que se realiza en aguas patagónicas, por cielo y también por tierra, pero ya el viernes advirtieron que Prefectura no estaba ofreciendo más recursos para buscar al hombre de 39 años en el mar, aunque sí por tierra pero de manera intermitente por el alerta rojo que rigió este lunes por viento.

“La búsqueda terrestre la iniciaron hace un par de días, la búsqueda marítima no la está realizando Prefectura, sí le pidió colaboración a los buques pesqueros“, indicó días atrás Simón Ferreyra, hermano del marinero, en diálogo con medios patagónicos.

Mientras tanto, la familia sigue a la espera del avance de la causa judicial que lleva adelante el Juzgado Federal N°2 de Rawson a cargo del juez Gustavo Lleral con actuaciones caratuladas como “averiguación de paradero”, sin imputados tras las primeras medidas de prueba que incluyeron la declaración de toda la tripulación, peritaje de celulares y de la embarcación marplatense. La familia, sin embargo, lamentó no poder seguir de cerca el detalle de la causa porque no tiene acceso a ella.

En ese sentido, la familia duda de que la caída al mar de Ferreyra haya sido accidental y, así como en primera instancia sembraron dudas en torno al estado estructural del buque, ahora también hacen énfasis al capitán, ya que además de haber sido el capitán del “Nuevo Viento” durante la desaparición de Matías Luri en 2020 a bordo de este mismo barco, afirman que también fue el capitán del Mar del Chubut cuando otro marinero, Fabián Logran, desapareció en 2011.

“Nosotros no descartamos ninguna hipótesis. Hay un dato que supimos hace muy pocos días que es que el capitán de la embarcación ya tiene tres desapariciones a cargo de un buque. La última fue en 2011 en la embarcación Mar del Chubut, con Fabián Logran, al que no lo pudieron encontrar. Nos hace ruido eso y el relato de él, que se acercó a hablar con nosotros, no nos convenció“, planteó Simón Ferreyra y aseguró que le pudo comunicar al Juzgado de Gustavo Lleral que para la familia ese “no era un dato menor” al momento de la instrucción.

Además, la familia aseguró que la semana pasada la embarcación volvió a navegar tras haber tenido que regresar a puerto para peritajes y las declaraciones de la tripulación en el marco de la investigación: al respecto, la familia cuestionó el no saber en qué condiciones salió el barco, ya que en uno de los últimos audios el marinero desaparecido hizo referencia a un presunto mal estado general y puntualmente a una de las barandas de proa del buque perteneciente a la armadora Nuevo Viento SRL de la familia Ciccolella.