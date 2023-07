La familia de Gabriel Ferreyra reclama por la búsqueda y apunta al estado del barco

El marinero desaparecido había cuestionado el estado del buque “Nuevo viento” en mensajes enviados a su familia antes de su caída y desaparición.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

La familia de Gabriel Ferreyra, el marinero desaparecido desde el sábado mientras trabajaba a bordo del buque marplatense Nuevo Viento frente a la costa de Puerto Madryn sigue esperando novedades de un operativo de búsqueda con el cual no están conformes y también apuntan contra el estado del buque fresquero, a partir de audios en los que el propio Ferreyra criticaba las condiciones. “La baranda de proa está que se quiebra”, dijo el marinero desaparecido en uno de los mensajes que envió durante el embarque.

La familia de Ferreyra sigue de cerca las actuaciones desde su Necochea natal pero sobre todo con algunos de ellos en Rawson -incluido uno de sus dos hijos-, y están al tanto del operativo de búsqueda y rescate (SAR, por sus siglas en inglés) como también de la causa judicial que instruye el Juzgado Federal N°2 de Rawson a cargo de Gustavo Lleral, en torno a la reconstrucción de lo sucedido en el buque.

El buque en el que trabajaba Ferreyra participó de la búsqueda de su compañero, a la que en las últimas horas adherían 24 embarcaciones y un guardacostas de Prefectura, algo que para la familia no es suficiente: “El jefe a cargo del operativo nos confirmó que lo solo buscan 24 embarcaciones. No estamos conformes. Estamos pidiendo hace varios días que la búsqueda sea también terrestre, y recién empezarían a hacerla mañana sábado. Tampoco estamos conformes porque el avión y el helicóptero no salieron más“, cuestionó Cintia, una de sus hermanas, en diálogo con Qué digital.

Mientras tanto, el buque volvió al puerto de Puerto Madryn no solo para que su tripulación declare sobre lo sucedido ante la Justicia sino también para someter a pericias la embarcación. Según la información que disponía la familia, solo restaba la declaración del capitán y del maquinista.

“Queremos que digan la verdad, que no se contradigan. No sé lo que pudo haber pasado. Por los audios que mi hermano le mandó a la novia, el barco no estaba en condiciones. Pero ya no sé qué pensar. Lo único que pedimos es que sigan con la búsqueda hasta encontrar a mi hermano”, pidió Cintia.

Yésica, otra de las hermanas de Ferreyra, no descarta pedir que se sumen como pruebas la realización de estudios toxicológicos a la tripulación, y asegura que la empresa quiere que el barco vuelva a navegar para retomar la pesca. “Así van a seguir perdiendo gente y a ellos no les importa con tal de hacer un peso más”, cuestionó sobre la actuación de la firma perteneciente a la familia Ciccolella.

Asimismo, remarcó que además del caso de Matías Luri, caído de ese mismo barco en 2020 y desaparecido desde entonces, tomaron conocimiento que en 2019 se había registrado otro accidente laboral a bordo del Nuevo Viento, aunque en ese caso con suerte: un marinero se había caído pero lograron rescatarlo.

“LO QUIEREN SACAR ASÍ NOMÁS”

Al momento de sumar pruebas a la investigación de lo sucedido, la familia decidió aportar audios enviados por Gabriel a su pareja donde aseguran que se evidencia el estado en el que el buque salió a navegar y que abonan su hipótesis de que las condiciones de trabajo a bordo del Nuevo Viento podrían haber derivado en la caída y desaparición de Ferreyra.

“Los herreros no terminaron los trabajos. Este lo quiere sacar así nomás, la baranda de proa está que se quiebra“, dice Ferreyra en un audio enviado -según relata su familia y él mismo apunta en el mensaje- mientras estaban “terminando de armar” el buque en Madryn para salir con destino a la zona de pesca.

“No sabés el quilombo que tengo acá arriba. Estos te mandan así nomás para afuera y chau“, describe Ferreyra en otro de los audios que la familia tiene en su poder y que esperan sean tenidos en cuenta por Lleral en la instrucción de la causa.

Gabriel Ferreyra desapareció del buque el sábado 15 de julio. La última vez que lo vieron sus compañeros, según denunció el propio capitán al dar aviso a Prefectura de lo sucedido, había sido ese día a la mañana y creían que se pudo haber caído al agua.