Siete meses sin Ignacio Sallago: “Hubo voluntad, pero no de detener sino de matar”

Familiares del atleta fallecido en medio de una persecución policial cuestionaron el presente de la investigación.

(Foto: JM Corredores)

A siete meses, familiares y allegados del atleta Ignacio Sallago cuestionaron el presente y la perspectiva de la investigación en torno a la muerte producida en agosto en medio de una persecución policial: “Hubo voluntad, pero no de detener sino de matar“, afirmaron.

El 20 de agosto de 2023 el atleta murió luego de chocar contra un patrullero que le cruzaron a contramano en plena avenida Independencia con el objetivo de detenerlo luego de no acatar un intento de identificación por parte de un móvil policial.

Desde ese momento, a pesar de las proporciones del operativo policial desplegado ante la presunción de que había cometido un delito -por ejemplo, circular en una moto robada- y que terminó con la muerte del joven, la investigación judicial está a cargo de la Fiscalía de Delitos Culposos, es decir, como si fuera un accidente de tránsito y no un homicidio protagonizado por la fuerza policial.

Ese es uno de los principales cuestionamientos que realiza la familia del joven al presente de la investigación, encabezada por el fiscal Rodolfo Moure, a la vez que cargan toda la responsabilidad sobre los oficiales de la comisaría primera intervinientes y principalmente a quien conducía el patrullero: “Hubo voluntad, pero no de detener sino de matar“, apuntaron.

A través de un comunicado firmado por allegados junto a familiares de víctimas e integrantes de la organización antirrepresiva “Rompiente”, recordaron al joven a siete meses de su fallecimiento y ante lo que sería el cumpleaños 34 del atleta que salió segundo en los 10K del Maratón de Mar del Plata en 2023.

“Hasta el momento está en plena investigación, sabemos que los tiempos procesales no son los tiempos de la justicia para los familiares de la víctima. La camioneta y la moto quedaron secuestradas para realizar los peritajes pertinentes”, dieron a conocer desde la organización y lamentaron que el policía que conducía el vehículo aún no esté imputado. “Sabemos que ya han sumado una declaración informativa al expediente, pero aún no hay una declaración indagatoria”, criticaron.

En cuanto al contenido del expediente, aseguran que el informe pericial desliza la posibilidad de que Sallago “no quiso frenar y o esquivar” el vehículo policial que le cruzaron en su camino. Al respecto, sus familiares y allegados manifestaron: “Es terrible aun suponer que la responsabilidad del impacto recae sobre él. Materialmente es imposible esquivar una camioneta cuando se te cruza de repente y en todo caso el móvil policial no midió que podía provocar daños mortales mayores al cruzarse en contramano”.

Además, cuestionaron la magnitud del despliegue policial montado para detener a quien, en principio, solo se había negado a ser identificado: “Todos los hechos represivos que conocemos fueron ejecutados con la mínima sospecha y con la máxima fuerza disponible, la sospecha del ‘posible delincuente’, la utilización de la estructura institucional para llevar adelante el accionar y todos los medios para realizar las actuaciones primarias de la investigación”.

En ese sentido, y sumado a lo que consideran un abordaje mediático tendiente a justificar el accionar policial, afirman que el caso tiene similitudes con el gatillo fácil de Luciano Olivera, sucedido en Miramar, con la evasión de un “control” policial y una persecución “desenfrenada” que termina con la muerte de una persona.

“Ignacio Sallago se suma a las más de 9.000 víctimas asesinadas por el aparato represivo estatal y afirmamos que no se trata de excesos del accionar policial sino de una política que hostiga y criminaliza para luego legitimar los homicidios“, concluyeron el comunicado.