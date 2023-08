Para la familia de Ignacio Sallago el video “habla por sí solo”

(Foto: JM Corredores)

Mientras prosigue la investigación por la muerte de Ignacio Sallago, sucedida el domingo por la mañana en pleno macrocentro de Mar del Plata en medio de una persecución, la familia del atleta bahiense intenta mantenerse al tanto de cada avance en la causa, a la vez que insisten con remarcar sus cuestionamientos al accionar policial por haber cruzado la camioneta para impedir el paso del joven que intentaba evitar un control: “Él hizo mal en escapar, pero el accionar de la Policía es irreparable“, manifiestan y remarcan en que el video de la cámara de seguridad difundido por el Municipio “habla por sí solo”.

María es la hermana de Ignacio, quien en su Bahía Blanca natal corría junto a su padre e Ignacio, hasta que él decidió potenciar su nivel y para eso se mudó años atrás a Mar del Plata, ciudad emblema del atletismo regional y nacional, pero también el lugar donde encontraría la muerte en medio de una persecución.

Sin embargo, el domingo por la mañana, tras negarse a un control casual en La Rioja y Rivadavia, comenzaron a seguirlo efectivos policiales para que detenga la moto y sea identificado, pero no lo alcanzaron y en avenida Independencia y avenida Paso, un móvil de la comisaría segunda se cruzó hacia el carril por donde circulaba Ignacio, provocando el choque (desde la Policía afirman que el motociclista tuvo tiempo para hacer otra maniobra) por el cual salió despedido, cayó al asfalto y murió en el acto.

Tras haber realizado un funeral en Mar del Plata y tras haber realizado el propio en Bahía Blanca, mientras afrontan el duelo la familia intenta no perder de vista el reclamo que ya anticiparon que llevarán adelante: la búsqueda de justicia por la muerte del hombre de 33 años y que se investigue el despliegue policial que terminó con la muerte del joven y que por el momento, pese a los cuestionamientos de la familia, se investiga en la Fiscalía N°11 como un “homicidio culposo”, es decir, en el marco de un siniestros de tránsito.

Antes de volver a Bahía Blanca -más allá que este sábado tenían pautado regresar a Mar del Plata para seguir de cerca el caso- María pudo reunirse con el fiscal a cargo, Rodolfo Moure, quien le informó de la realización de las pericias mecánicas de la camioneta y la moto, y que estaba “terminando de recolectar las últimas pruebas”. “Hubo muchas irregularidades en el accionar policial, el abogado ya está al tanto de todo con el fiscal. Esperamos justicia, vamos contra el accionar de la Policía. El video habla por sí solo, no se necesitan muchas más pruebas”, afirmó María en diálogo con Qué digital.

Pero además de cuestionar cómo se desarrolló el despliegue policial en la persecución, principalmente por cómo el efectivo de la comisaría segunda cruzó el patrullero mientras el joven venía circulando por el carril contrario, apuntó contra los momentos posteriores al hecho: “Hubo muchas fallas en la Policía, en recoger el cuerpo de mi hermano, en haber dejado pertenencias en el lugar, en que no hubo relevamiento de testigos, hubo muchas cosas mal hechas”, insistió y remarcó: “Él hizo mal en escaparse pero el accionar de la policía de cruzar esa camioneta es irreparable“.

Desde el domingo que la familia busca dos respuestas. Por un lado, el por qué de ese despliegue policial que consideraron desproporcionado por no haberse dado un delito en flagrancia. Y por otro, intentan pensar en por qué Ignacio quiso evitar el control policial: “Había ido a la casa de un amigo, y tipo 24 quiso irse. Creemos que se asustó por no tener la transferencia hecha o para no perder la moto que era su herramienta de trabajo y decide seguir y ocurre todo esto”, planteó.