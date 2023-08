La familia de Ignacio Sallago apuntó contra el accionar policial: “Lo asesinaron”

El hombre que murió tras ser embestido por un patrullero en una persecución era un atleta bahiense. Su familia se reunirá con el fiscal del caso.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

La familia de Ignacio Sallago, el hombre de 32 años que murió este domingo tras una persecución policial, descarta la hipótesis del accidente y apunta contra el accionar desplegado por la Policía Bonaerense. “Lo asesinaron“, afirmaron. Este martes se reunirán con el fiscal del caso, Rodolfo Moure.

Este domingo por la madrugada, efectivos de la comisaría primera iniciaron una persecución en pleno centro de Mar del Plata contra un motociclista que quiso evitar ser identificado: todo terminó en avenida Independencia y Paso, donde un patrullero de la comisaría segunda se cruzó de carril y manejó a contramano para colocarse de frente a la moto que, a toda velocidad, impactó contra el vehículo policial. Sallago murió en el acto.

Este lunes una de sus hermanas, en diálogo con el noticiero de Canal 8, afirmó que buscarán “ir hasta el final por justicia” y apuntó contra el accionar policial: “La moto la compró, no sabemos si tenía pedido de secuestro o no, pero no era la forma de cómo lo asesinaron a él, porque es la realidad, no le dieron oportunidad de nada“, manifestó una de las hermanas.

José Ignacio Sallago era un atleta bahiense que estaba radicado desde hacía dos años en Mar del Plata: este año se había quedado con segundo puesto de los 10K de la Maratón de Mar del Plata y se entrenaba a diario en el club JM Corredores.

Su familia relató que utilizaba la moto para trabajar como preventista. “Por ahí tuvo miedo que le saquen la moto porque la usaba para el trabajo, porque no tenía la transferencia hecha, no lo sabemos”, consideró la mujer en referencia a que la motocicleta -según se corroboró luego del hecho- tenía pedido de secuestro desde febrero por haber sido robada en jurisdicción de la comisaría quinta.

“No lo podemos creer. Pedimos justicia y vamos a ir hasta el final para que paguen la atrocidad que le hicieron“, remarcó la mujer quien participó del funeral junto al entrenador de Ignacio y compañeros de JM Corredores, desde donde lo despidieron en sus redes sociales, recordándolo como un “corredor aguerrido” que hace años ya se había sumado al club y que “defendió como pocos” los colores de la institución.

Los familiares, en tanto, este martes esperan tener una reunión con el fiscal del caso, Rodolfo Moure, considerando que la causa fue caratulada como “homicidio culposo”, calificación que se aplica generalmente en los accidente de tránsito o siniestros viales con una víctima fatal y que alcanza a aquella persona que “por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo causare a otro la muerte”.

Entre las medidas dispuestas, se ordenó el secuestro del patrullero y de la moto para realizar los peritajes correspondientes y, también, el análisis de las impagenes de las cámaras de monitoreo, algunas de las cuales fueron difundidas por la propia Municipalidad.

En relación a la acusación de la familia, meses atrás desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su rol como mecanismo local de prevención de la tortura, intervino en un caso similar protagonizado por un patrullero de la comisaría quinta y, en aquel entonces, advertían por el “uso letal de la fuerza” aplicado a través de los patrulleros y persecuciones “letales” de las que, según sus registros, hubo al menos 80 casos entre 2016 y 2022. Consultados por Qué digital, fuentes del organismo anticiparon que iban a tomar intervención también en la muerte de Sallago con presentaciones ante el Ministerio Público Fiscal.