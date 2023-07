Confirman que los restos hallados en un descampado pertenecen a Iara Nardelli

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

A diez días del hallazgo de un cráneo y otros restos humanos en un descampado del barrio Virgen de Luján de Mar del Plata, la Justicia confirmó -mediante el estudio de ADN- que pertenencen a Iara Nardelli, la adolescente de 16 años que era buscada en Mar del Plata y en Miramar desde el 30 de junio.

Si bien se estimaba que las conclusiones del estudio a realizarse sobre los restos hallados podría demorar hasta unos 20 días, finalmente la espera fue mucho más corta y este jueves llegó desde el laboratorio que el Ministerio Público Fiscal tiene en la localidad de Junín el resultado que confirmó que los restos corresponden a la adolescente de 16 años que estaba desaparecida.

Las muestras extraídas a la madre de la adolescente para su comparación habían sido enviadas a principios de esta semana al laboratorio, y este jueves los resultados se incorporaron al expediente judicial que tramita la Fiscalía N°1, a cargo de Florencia Salas.

“Se confirmó que el ADN es positivo y ahora se abre otra instancia que es la averiguación de causales de muerte, es decir cómo murió”, explicó el abogado de la familia, Maximiliano Orsini.

Mientras se espera confirmar si los restos encontrados son o no de la adolescente, especialistas recorrieron el predio donde se produjo el hallazgo.

El viernes pasado se llevó a cabo con un equipo especial y un perro un nuevo rastrillaje en el enorme predio ubicado en la zona de Brandsen al 10.000, donde el lunes 10 de julio la Policía a partir de la advertencia de un vecino del lugar encontró los restos humanos: un cráneo, cuero cabelludo y una tibia. Y allí también, aunque a unos 500 metros, aparecieron pertenencias de la adolescente buscada, entre ellas un papel con anotaciones.

De manera preliminar, los investigadores detectaron -aunque por el momento no descartan ninguna hipótesis- que los restos hallados no presentaban signos que denotaran que se estuviera ante una muerte dolosa, es decir que haya actuado alguna tercera persona, aunque la investigación sigue su curso para intentar determinar qué fue lo que pasó. Y en eso se centra la familia de la adolescente.

“No está para nada confirmado que haya sido un suicidio, llaman la atención ciertos elementos que no cierran, como que falta el pantalón, falta el teléfono, cómo estaba el cráneo, parte la ropa, todo en distintos puntos, todo separado en un radio de 150 metros y en nueve hectáreas no hay un solo elemento más, ni un resto humano más. No cierra para nada que esto sea un suicidio”, sostuvo el abogado en diálogo con Qué digital.