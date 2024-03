Tras diez horas de trabajo, extinguieron el incendio forestal de Laguna de los Padres

En las primeras horas de la madrugada sofocaron las llamas con el trabajo de más de 60 agentes más la colaboración de la lluvia.

(Foto: Qué digital)

Luego de unas diez horas de trabajo finalmente en las primeras horas del lunes el personal de bomberos junto a la Policía y la Municipalidad lograron extinguir el incendio forestal que se había desatado el domingo por la tarde en Laguna de los Padres.

Este lunes desde el gobierno local dieron a conocer un balance de las actuaciones en torno al incendio en la reserva forestal que este domingo desde las 15 fue foco de un incendio que movilizó una importante cantidad de efectivos para evitar su propagación más allá de las 16 hectáreas alcanzadas.

En total, trabajaron en el lugar 54 bomberos voluntarios de Sierra de los Padres, otros seis de la Policía, y agentes municipales de Defensa Civil, del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) y personal de la Delegación Sierra de los Padres.

Según la información preliminar y mientras se investiga el origen de las llamas, desde la Municipalidad indicaron que el inicio del fuego se dio precisamente en la zona de Monte Quemado, entre el predio del Sindicato de Empleados de Comercio (Cresim) y la pista de aeromodelismo. Luego de diez horas de trabajo, alrededor de la 1 de la mañana dieron por extinguido el fuego, gracias también al aporte de la lluvia que empezó a caer en la zona.

Además, desde el Municipio aclararon que más allá de la amplitud de la zona afectada y las complicaciones para su sofocación derivadas de la acción del viento, no se sufrieron las consecuencias en las edificaciones ubicadas en las inmediaciones ni se reportaron personas heridas.

Luego de este megaoperativo de distintas fuerzas, desde la Municipalidad recalcaron la importancia de concientizar sobre el riesgo de incendios forestales. “Más allá que no podemos confirmar que fue voluntario o intencional, pero sí sabemos que la mano del hombre siempre está presente en los incendios forestales, por lo cual reforzamos todos los consejos que venimos dando con el fin de evitar este tipo de eventos”, indicó al respecto el secretario de Seguridad y extitular de Defensa Civil, Rodrigo Goncálvez.

Al respecto, remarcaron que es posible consultar el Índice Meteorológico de Incendios Forestales (FWI) en la propia web del Municipio y subrayaron las medidas a adoptar para prevenir como no quemar restos de poda o residuos, no tirar botellas o vidrios en terrenos baldíos, no arrojar colillas de cigarrillos por las ventanillas de automóviles o ventanas, encender fuego en áreas permitidas y apagarlas, y cortar las ramas de los árboles desde el suelo y hasta los dos metros.