Estacionamiento medido: aún sin informes ni reunión del gobierno con el sindicato

Desde el gremio cuestionan el presente presupuestario del área, el avance de la tercerización y reiteraron un pedido de reunión a Guillermo Montenegro.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

En el marco del tratamiento de la tercerización del estacionamiento medido y mientras todavía se esperan informes del gobierno municipal, el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) continúa aguardando poder concretar una reunión con el intendente Guillermo Montenegro y por eso en las últimas horas reiteraron el pedido de audiencia. No descartan realizar medidas de fuerza en caso de no obtener respuestas ante la situación que atraviesa el área de Tránsito y, sobre todo, la fiscalización del sistema en cuestión. “Hoy el área está totalmente desmantelada“, cuestionan desde el sindicato.

Esta semana, la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas -la última pendiente antes de pasar a ser votado en una sesión- volvió a poner el expediente en el orden del día pero para el trámite formal de reiterar los pedidos de informes a las áreas de contaduría y Gobierno Digital que restan conocerse en el tratamiento de la licitación. Fue por eso que a la comisión concurrieron trabajadores municipales que no solo rechazan lo que para ellos es una “privatización” del sistema sino que además reclaman mejoras en el funcionamiento del área.

Pero buscan hacer sus planteos de manera directa al intendente Guillermo Montenegro y por eso hace más de dos semanas que presentaron un pedido de audiencia que no fue respondido y que este viernes decidieron reiterar.

“Nosotros advertimos que el pliego no contempla ninguna mejora para el área. Se va a privatizar el servicio, se le va a dar una parte a una empresa privada y hoy el área está totalmente desmantelada. Supo ser una de las fuentes de recaudación más importantes de la Municipalidad y un aporte al ordenamiento del tránsito. Y hoy los agentes están divididos en dos turnos y ni siquiera cada uno de ellos tiene su celular para controlar las patentes”, graficó el secretario gremial del STM, Cristian Milasincic.

Desde el sindicato plantean que la privatización generaría un perjuicio económico para el Municipio y, en contraposición, aseguran que se podría mejorar la recaudación actual con algo tan simple como garantizar personal y recursos: “Lo más importante y lo que nos preocupa a nosotros es que no contempla ningún tipo de beneficio para el área de estacionamiento medido ni para Tránsito en general”, agregó Milasincic.

Frente a esta falta de respuestas y atentos a lo que suceda en el Concejo Deliberante, a donde ya concurrieron en dos oportunidades, no descartan medidas de fuerza: “Lo que importa es mejorar las condiciones de trabajo y no vamos a permitir que esto avance si no contempla una mejora para una dependencia que está cada vez peor, sin insumos, sin grúas, con 20 años sin comprar nuevas motos. No se puede seguir de esta forma“, plantearon.