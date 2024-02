Boleto estudiantil: cómo acceder al beneficio para escolares, universitarios y terciarios

Cómo son los trámites para poder viajar gratis en los servicios urbanos e interurbanos de General Pueyrredon.

(Foto: archivo / Qué digital)

Los gobiernos municipal y provincial anunciaron cómo será el inicio de la inscripción de estudiantes y trabajadores para acceder al boleto estudiantil en Mar del Plata, ya sea para escolares, universitarios, terciarios o estudiantes de formación profesional. Los detalles y vías para realizar cada trámite.

En primer lugar, la inscripción para docentes y estudiantes de nivel inicial, primario, secundario, escuelas de formación profesional, Plan FINES y no docentes, la inscripción comienza el 1 de marzo a través de la web municipal y el plazo para completarlo es hasta el 30 de junio. Es decir, desde el día en que está previsto el inicio de las clases, más allá de que el personal docente empieza a trabajar durante el mes de febrero.

El beneficio alcanza, además, a estudiantes de escuelas privadas becados al 100% en colegios donde se reciba un 80% o más de subvención estatal.

¿Cómo se realiza el trámite? Es necesario completar un formulario online disponible en mardelplata.gob.ar/boletoestudiantil. Para completarlo hará falta tener a mano una foto digitalizada del frente y dorso del DNI más una foto del certificado de alumno regular otorgado por la institución donde se concurre, sellado y firmado por las autoridades. Además, es posible verificar el estado del trámite en el link otorgado al mail declarado al momento de generar la solicitud.

Además, desde el gobierno informaron que, a diferencia de años anteriores, el personal docente, no docente y auxiliar no tendrá que generar una planilla específica ante UTE El Libertador, sino que podrá realizar el trámite de manera digital y más ágil en la web: en caso de ser aprobado, la empresa cargará los viajes en la tarjeta y el solicitante deberá pasar el plástico por la terminal.

Una vez completado el trámite, cuatro días después las personas inscriptas deberán concurrir con la tarjeta registrada a su nombre hacia una terminal de autogestión SUBE (TAS) ubicadas en distintos puntos de la ciudad para obtener la carga de los viajes para todo el ciclo lectivo.

En cuanto a la cantidad de viajes, en el secundario básico tendrán una suma fija de 60 boletos mensuales, las escuelas técnicas o agrarias 80, los centros de formación profesional o Fines y docentes, 50. La carga se renueva de manera automática el primer lunes del mes siguiente.

Los pases, además, no tienen restricciones diarias: pueden ser utilizados de lunes a viernes de 5 a 23.59 y los sábados de 5 a 17.59.

Asimismo, desde el Municipio señalaron que quienes no tengan ni hayan tenido ninguna tarjeta SUBE registrada a su nombre, a los diez días hábiles de haber finalizado y aprobado el trámite, la podrán retirar en la Dirección de Transporte (Independencia y Roca) de 8.30 a 14, mostrando el mail con la leyenda “trámite finalizado” y el DNI del titular de la tarjeta en mano.

BOLETO UNIVERSITARIO Y TERCIARIO

En lo que respecta al boleto estudiantil para quienes concurran a institutos terciarios o universidades, el Ministerio de Transporte de la Provincia anunció que habilitó la inscripción para quienes cumplan con los requisitos y que no hayan realizado la inscripción con anterioridad.

¿Cuáles son los requisitos para acceder? En el caso de universitarios, deben residir a más de 2 mil metros del establecimiento educativo, contar con la totalidad del año académico previo aprobado y no contar con un título terciario o superior.

Por ejemplo, el trámite para el boleto estudiantil en el caso de la Universidad Nacional de Mar del Plata en 2023 se realizó a través de la plataforma SIU Guaraní personal de cada estudiante y nuevamente será esa la web en la que se podrá acceder al formulario del Ministerio una vez que las autoridades universitarias lo habiliten, para lo cual todavía no se informó la fecha.

Para estudiantes terciarios, en tanto, se pide ser alumno regular, residir a más de 2 mil metros, estudiar en una sede bonaerense, contar con el año académico previo aprobado y no tener un título terciario o universitario. En este caso, existe la posibilidad de completar el trámite de inscripción a través de la web del Ministerio.

Cabe recordar que, si bien el boleto estudiantil rige desde 2015 para municipios con sistema SUBE, recién el año pasado se implementó por primera vez en Mar del Plata, al calor de la lucha, organización y gestiones de colectivos estudiantiles, y con un retraso mayor para terciarios.

No obstante, todavía persisten reclamos en torno a la línea Costa Azul, ya que es utilizada por muchos estudiantes de distintos niveles y de distritos vecinos para venir a Mar del Plata pero que no cuenta con sistema SUBE instalado y, en consecuencia, no tiene descuento alguno y se deben pagar montos que llegan a los $3.600 por cada viaje.