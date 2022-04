Las madres que luchan por el boleto estudiantil de Costa Azul se reunieron con Baradel

Las madres concretaron una reunión con el dirigente sindical, quien se comprometió a hacer gestiones a nivel provincial.

(Foto: archivo / Qué digital)

Las madres que luchan desde hace más de tres años por la restitución del boleto estudiantil en las líneas de media distancia de las rutas 2, 11 y 88 que pasaron a ser concesionadas por la empresa Costa Azul, propiedad del empresario Juan Inza, concretaron esta semana una reunión con el titular del gremio docente Suteba, Roberto Baradel, quien se comprometió a hacer gestiones a nivel provincial para que el beneficio recuperado por las madres llegue efectivamente a todo el estudiantado.

Esta semana, uno de los principales dirigentes sindicales y afín al gobierno provincial, Roberto Baradel, estuvo en Mar del Plata donde participó del acto de cierre del Congreso de Salud Provincial (Cosapro) y, en ese marco, concedió una reunión a las madres que desde 2019 buscan respuestas del Estado para la restitución efectiva de un derecho recortado por el empresario al tomar la concesión.

De la reunión -de la cual también participaron dirigentes locales de Suteba como Gustavo Santos Ibáñez y Susana Aranguren, y el también integrante del gremio y coordinador regional del Ministerio de Trabajo bonaerense, Raúl Calamante- la principal conclusión pasa por el inicio de gestiones de la cúpula gremial ante la Gobernación para garantizar que el boleto estudiantil llegue a todos y todas.

Es que, a pesar de las promesas del ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, al mes de abril el boleto no alcanza al total de 600 chicos y chicas de distintos puntos del distrito y de localidades vecinas que utilizan las rutas para ir a la escuela: la empresa niega a alrededor de 90 estudiantes el boleto, en tanto que otro centenar que utilizan la Ruta 2 para trasladarse desde y hacia Coronel Vidal no cuentan ni siquiera con una línea desde 2019 y se les había prometido desde el Consejo Escolar un transporte particular.

Lo particular de ese recorte del derecho estudiantil es que se fundaría en una supuesta deuda de la Provincia en torno a subsidios para con el empresario que acaba de esquivar un juicio por defraudación al Estado en la denominada causa de “choferes fantasmas”.

Coincide, además, en un contexto de críticas del gremio de choferes, la UTA, a los gobiernos provinciales por la política de subsidios para las empresas.

“Tras escuchar el estado de situación ante el incumplimiento por parte de la empresa de lo acordado en reuniones anteriores -en la última con el ministro de Transporte provincial-, Baradel expresó la preocupación por la falta de respuesta y se coordinaron acciones locales y provinciales tendientes a solucionar este grave problema que afecta el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes y perjudica las economías familiares”, marcaron desde la seccional local de Suteba en un comunicado oficial.