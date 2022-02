Boleto universitario: otro anuncio provincial y reiterados pedidos desde Mar del Plata

Esta semana la Provincia anunció la ampliación de beneficio aunque no alcanza a la ciudad y el gobierno municipal reiteró que para su puesta en marcha se requieren subsidios.

(Foto: archivo / Qué digital)

El histórico reclamo por la implementación en Mar del Plata de un boleto universitario gratuito para las y los alumnos de la educación superior sumó a lo largo de esta semana un nuevo capítulo a partir de que el gobierno provincial anunció una ampliación de su implementación -dispuesto por una ley aprobada en 2015- pero que no incluye a la ciudad. En paralelo, desde el gobierno municipal insistieron en que hasta que la Provincia no disponga de subsidios para sostenerlo no se implementará y desde el radicalismo en el Concejo Deliberante empezaron a impulsar un expediente para pedir avances al gobierno de Axel Kicillof.

La historia del reclamo por el boleto universitario gratuito en Mar del Plata tiene muchos años, promesas y hasta ahora ninguna concreción, mientras en la ciudad sí está vigente hace años el boleto gratuito para nivel inicial, primario y secundario a partir de una reglamentación local.

La ley 14.735 aprobada por la legislatura provincial en julio de 2015 y promulgada al mes siguiente establece la creación de un “régimen especial de boleto para los usuarios del sistema de transporte provincial ferroviario, fluvial y de colectivo de pasajeros en sus servicios urbanos, suburbanos e interurbanos, destinados a alumnos pertenecientes a instituciones educativas públicas de gestión estatal y de gestión privada con aportes del Estado en todos los niveles, incluidos los de formación profesional y bachilleratos populares que tengan asiento en la Provincia de Buenos Aires”.

Y tras disponer algunos detalles y la gratuidad, la norma en su artículo 7 invita a los municipios de la Provincia”a adherir a la presente y elaborar normativas similares para los medios de transportes municipales“.

Un anuncio realizado en 2016 por el gobierno de María Eugenia Vidal en el que se dispuso la implementación del beneficio para universidades nacionales en el territorio provincial no incluyó a Mar del Plata bajo la explicación que la puesta en marcha se daría de manera “gradual”.

En paralelo a ello, estudiantes nucleados en la Federación Universitaria Marplatense (FUM), con una promesa del entonces gobierno de Carlos Arroyo, impulsaron un proyecto local para su financiamiento que fue presentado ante el Concejo Deliberante, pero que nunca avanzó y quedó paralizado allí luego de la conformación de una comisión especial para su tratamiento.

Desde ese momento, y a pesar de los reclamos, no hubo avances. Y esta semana el tema volvió a la agenda porque el ministro de Transporte bonaerense, Jorge Donofrio, anunció la ampliación del boleto a otras universidades “para que más 300 mil estudiantes accedan de forma gratuita al transporte público” aunque todas ubicadas en el Grande Buenos Aires.

Conocido ese anuncio, el secretario de Gobierno municipal, Santiago Bonifatti, fue consultado en conferencia de prensa por la situación y ratificó la postura que mostró ya hace dos años del gobierno de Guillermo Montenegro: el boleto universitario sólo se implementará en la ciudad cuando la Provincia garantice los subsidios para costearlo.

“El boleto universitario en la Provincia se está aplicado a seis o siete ciudades que la provincia decide, Mar del Plata nunca fue incluida. Si nos incluyen recibiremos el subsidios correspondiente y tendremos boleto universitario como corresponde. No hemos sido incluidos en estos programas hasta aquí”, respondió el funcionario y reiteró: “La Provincia es la que implementa, por lo que la decisión no nos corresponde a nosotros pero siempre hemos pedido ser incluidos”.

UN NUEVO PEDIDO ANTE UNA “SITUACIÓN DESIGUAL”

En ese contexto, desde el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en el Concejo Deliberante presentaron un proyecto de comunicación por medio del cual buscan que el Cuerpo le pida al gobierno provincial que “arbitre los medios necesarios para incluir al estudiantado universitario del Partido de General Pueyrredon dentro del régimen de Boleto Especial Educativo creado por la Ley Provincial 14.735”.

En su contenido describe que el decreto provincial que aprobó la reglamentación de la ley “establece que dicho beneficio podrá utilizarse únicamente en el sistema provincial de transporte público de pasajeros de colectivo, autorizado por la Subsecretaría de Transporte. Y cuestiona que “el dejar fuera de la ley a los sistemas comunales de transporte público de pasajeros genera una situación desigual entre los estudiantados de la Provincia de Buenos Aires, dejando en clara desventaja a aquellos que deciden estudiar en universidades ubicadas en ciudades fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires”.

En Mar del Plata los únicos servicios que dependen del gobierno provincial son los de la línea 221, a cargo de la empresa Costa Azul, por ser un servicio interurbano, en tanto que todas las lineas urbanas dependen de la Municipalidad.

También el proyecto repara en un tema profundamente debatido por estos días a nivel nacional: la desigualdad de subsidios que reciben las jurisdicciones del interior del país por sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

“Esta cuestión, sumada a la no inclusión del partido en el Boleto Especial Educativo, resulta un doble perjuicio para la ciudadanía marplatense y batanense, que se ve privada de los mismos beneficios que reciben habitantes de otros distritos de la Provincia de Buenos Aires”, acusa el proyecto de ordenanza que ahora deberá empezar a tratarse en el Cuerpo.