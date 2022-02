Boleto universitario: D’Onofrio prometió que se implementará en Mar del Plata

El ministro de Transporte bonaerense también afirmó que se garantizará el boleto para estudiantes en la línea Costa Azul después de tres años de conflicto.

(Foto: archivo / Qué digital)

El ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, llegó este miércoles a Mar del Plata y dejó tres definiciones centrales: prometió implementar antes de fin de año el boleto universitario en la ciudad, dijo que se garantizará desde el inicio del ciclo lectivo al transporte gratuito para los alumnos y alumnas que usan la línea interurbana Costa Azul -de permanentes conflictos en los últimos años- y se comprometió a “reducir la brecha” en el impacto de los subsidios en el servicio de colectivos que se presenta entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y los municipios del interior.

Tras haberse reunido más temprano con el intendente Guillermo Montenegro y haber encabezado otros encuentros, como con representantes de comunidades educativas afectadas por las deficiencias en la implementación del boleto estudiantil en la línea Costa Azul, D’Onofrio -asumido en diciembre en el nuevo Ministerio de Transporte creado por Axel Kicillof, ya que hasta entonces el área tenía una jerarquía de subsecretaría- encabezó una conferencia de prensa en la que se refirió a diversos puntos que atraviesa al transporte público en Mar del Plata.

BOLETO UNIVERSITARIO

Una de las mayores definiciones del ministro pasó por prometer que antes del final de este año se implementará en toda la Provincia, incluidos los municipios del interior y entre ellos Mar del Plata, el boleto universitario que pese a que debiera estar garantizado por una ley aprobada en 2015 todavía no llegó a múltiples localidades.

La semana pasada D’Onofrio anunció la ampliación del boleto a otras universidades “para que más 300 mil estudiantes accedan de forma gratuita al transporte público”, todas ubicadas en el Gran Buenos Aires.

“A mi me tocó estar en tres lugares diferentes en esta lucha: como estudiante me tocó reclamar el boleto, como legislador voté la ley y ahora como funcionario me toca trabajar en la implementación”, declaró este miércoles al ser consultado sobre la posible llegada del boleto universitario a la ciudad y destacó: “Estamos trabajando en la implementación para el interior. Esto no es imposible, es una meta cercana a cumplir”.

De esa manera, y tras plantear que la semana pasada se firmaron convenios con distintos rectores de universidades del Gran Buenos Aires, dijo que se comenzará a trabajar en los distintos distritos del interior en el mismo sentido. “No les puedo garantizar una fecha, pero este año seguramente vamos a tener en todo el ámbito de la Provincia el boleto estudiantil”, prometió.

BOLETO ESTUDIANTIL EN COSTA AZUL

Otro de los anuncios realizados por el ministro de Transporte bonaerense fue haber “solucionado” después de tres años el conflicto presentado en cada ciclo lectivo con la empresa Costa Azul que en 2019 cuando se hizo cargo de los recorridos de El Rápido del Sud quitó el boleto estudiantil a estudiantes secundarios que deben utilizar las líneas de colectivos interurbanas que circulan sobre las rutas 88 y 11.

Si bien en septiembre del año pasado el conflicto había empezado a encaminarse con la garantización de la gratuidad del boleto para buena parte de los afectados, el temor de que nuevamente volviera a presentarse este año estaba latente entre las comunidades educativas afectadas, que son alrededor de 600 alumnos y alumnas.

“Hoy ha quedado solucionado, hemos asegurado al empresario (Juan Inza) todos los recaudos para que pueda cobrar por ese servicio y los chicos van a sacar el certificado con la presentación de alumno regular. La solución definitiva va a venir en los próximos meses cuando podamos instalar la SUBE en todo el servicio de Costa Azul, donde hay una pequeña dificultad porque la SUBE se implementa por ley hasta por 60 kilómetros de recorrido y Costa Azul tiene 107, pero como se comporta en todo su trayecto como de corta distancia por vía de excepción vamos a tratar de sacar esta resolución”, explicó D’Onofrio.

Asimismo, ratificó que el beneficio alcanzará “a la totalidad de los jóvenes que tengan que ir a la escuela” y sumó: “Para evitar dolores de cabeza con la confección de un listado lo vamos a hacer a contrapresentación del certificado de alumno regular y después lo validaremos nosotros”.

Representantes de los familiares que se movilizaron a lo largo de los últimos tres años celebraron en diálogo con Qué digital que de esta manera se retomará con el beneficio “tal como era antes” tanto para escuelas públicas como privadas unidas por las rutas 88 y 11.

El conflicto se había iniciado en 2019 cuando la Provincia dio de baja a la empresa El Rápido del Sud de los servicios que brindaba entre Mar del Plata y algunas localidades vecinas. Esos servicios eran utilizados por las familias de los barrios más alejados del centro para enviar a sus hijos e hijas a colegios de otros barrios o incluso otras localidades, con pases otorgados por la propia empresa.

Sin embargo, al tomar los recorridos que unen a Mar del Plata con localidades de la rutas 11, 2 y 88, la empresa 12 de Octubre-Costa Azul se negó a otorgar esos pases, amparándose en que se trata de un servicio de media distancia, provincial, y que no tiene una normativa vigente que la obligue a ofrecerlo como sí ocurre en los de corta distancia. En el medio, las familias tuvieron el cambio de autoridades a nivel nacional, provincial y municipal y, más allá de avances a principios de 2020, luego todo volvió a foja cero con la paralización que supuso la pandemia.

El inicio del ciclo lectivo 2021 encontró a las familias prácticamente igual que en 2019 y en ese marco llegaron a presentar un amparo ante el Juzgado Civil y Comercial N°16, hasta que en septiembre -por medio de carnets que tramitaron en marzo- muchos de los alumnos y alumnas comenzaron a volver a viajar de manera gratuita al empezar a aplicarse nuevamente el beneficio.

LA DISCUSIÓN POR LOS SUBSIDIOS

En medio de la discusión abierta a nivel nacional por la desproporcionalidad de subsidios que benefician a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por sobre las localidades del interior del país para el sostenimiento del sistema de colectivos, D’Onofrio escuchó en Mar del Plata al intendente Guillermo Montenegro reclamar por la situación y pedir que se avance a nivel nacional con la equiparación de los fondos que se aportan a cada una de las jurisdicciones.

Y en la conferencia de prensa, el ministro dijo que se comenzará a trabajar sobre la estructura de costos de los municipios del interior para exponer la situación y buscar una solución. “La idea es achicar la brecha que hay entre el conurbano o el AMBA y el interior”, afirmó y dijo que ese también es el objetivo de conversaciones iniciadas con la Ciudad de Buenos Aires, ya que el gobierno nacional busca traspasarle las líneas que hoy financia íntegramente de esa jurisdicción para que se distribuyan en todo el país.