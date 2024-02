Criptomonedas y escaneo de ojos: defensa del gobierno y más críticas de la oposición

Desde el Municipio defendieron a la empresa pero evitaron dar detalles de las habilitaciones. Acción Marplatense denunció que el accionar en espacios públicos es “irregular”.

(Foto: Worldcoin)

Aunque sin respuestas en torno a las habilitaciones municipales otorgadas, el gobierno municipal salió a defender a las empresas que se dedican al escaneo de caras y ojos en pleno centro de Mar del Plata. Lo hizo a través de un mensaje en las redes sociales de Alejandro Rabinovich, senador provincial y mano derecha del intendente Guillermo Montenegro, quien publicó una “respuesta” a un pedido de informes difundido por Acción Marplatense. Desde allí, mientras tanto, sumaron críticas y acusaron que el accionar en espacios públicos es “irregular”.

Semanas atrás, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires intimó a dos empresas con un pedido de información sobre la recolección de datos biométricos de ciudadanos y ciudadanos bonaerenses, y lo hizo para conocer qué hacen con esos datos y cuál es el contrato de adhesión de quienes elijen someterse -aún sin todas las certezas- al escaneo facial a cambio de monedas virtuales.

Es que, según precisaron desde la Provincia, las empresas que ofrecen criptomonedas u otro tipo de “beneficios” a cambio del escaneo del rostro o de ojos y la instalación de una aplicación de celulares operan no solo en Mar del Plata sino también en Morón, Avellaneda, La Matanza, José C. Paz, Florencio Varela, Quilmes, San Miguel y Pinamar. Leer también: Criptomonedas y escaneo de ojos: dudas por el uso de los datos biométricos La Provincia intimó a las empresas “Worldcoin Foundation” y “Tools for Humanity” a que expliquen qué hacen con los datos que recopilan en Mar del Plata y otras ciudades. En ese marco, el bloque de Acción Marplatense ingresó un expediente al Concejo Deliberante en busca de que el gobierno municipal informe sobre las condiciones en las que la firma Worldcoin opera en la ciudad, sobre todo al afirmar que “se desconoce su alcance” y que los datos recolectados son de “gran sensibilidad”.

Al presentar el expediente para su tratamiento formal en el Concejo, la concejala Eva Ayala difundió también en las redes sociales el pedido de información hacia el gobierno con las preguntas de “quiénes son, quién los autorizó, a dónde van a parar esos datos y para qué se usan”.

Sobre ese mensaje lanzó una respuesta el senador provincial Alejandro Rabinovich, que en varias oportunidades oficia de vocero del intendente Montenegro o del gobierno municipal sin ser parte.

“Lo que no está prohibido está permitido. Simplemente es una activación más. El Estado no puede intervenir si las personas consideran que está bien dar sus datos”, definió en la primera parte de su respuesta, sin mencionar si efectivamente el gobierno autorizó la actividad en diversos espacios públicos de la ciudad.

Como parte de la respuesta también defendió la actividad de la empresa al cuestionar la idea de que el Estado deba estar al tanto e intervenir respecto a los fines de la información personal recogida. “Entonces ¿qué sigue? ¿Decirles que no naveguen por internet porque se registran las cookies? ¿Obligamos a Apple a que retire el reconocimiento facial de todos sus iPhone? ¿Prohibimos a AFIP y a los bancos a usar la identidad electrónica? ¿Que la gente no pueda sacar más Cuenta DNI? Lo que no está prohibido, está permitido. Lo dice la Constitución. Si la empresa divulgara la información, sí estaría cometiendo un delito”, siguió aunque sin detallar cuál es la información que efectivamente obtiene la empresa.

Y, también a modo de defensa de la actividad, concluyó: “No salen a punta de pistola a obligar a la gente a dar su iris”.

El proyecto de comunicación de Acción Marplatense, que ahora debe ser tratado en las comisiones del Concejo, apunta a conocer los motivos por los cuales el gobierno municipal permitió, por acción u omisión, el uso del espacio público a la empresa o, en caso de no haberlo permitido, que se detallen las actas de constatación que labró a la compañía.

Además de reclamar información en torno al pago por el uso del espacio público, también busca conocer si la firma presentó algún tipo de documentación, si cuenta con habilitación comercial y si detalló cuáles son sus actividades publicitarias y de recolección de datos.

Conocida la respuesta pública de Rabinovoch, la concejala Ayala insistió con los cuestionamientos y afirmó a través de las redes sociales que “la empresa Worldcoin se encuentra haciendo uso indebido del espacio público”.

“De acuerdo a las normas vigentes las autorizaciones de las actividades privadas en el espacio público tienen que pasar por el Concejo Deliberante. Worldcoin se agenció de un permiso irregular: otorgado por un funcionario del ejecutivo ‘por un día’ (lleva dos meses) sin intervención del Concejo Deliberante. Además de irregular, el permiso fue para hacer una acción publicitaria para dar a conocer una billetera virtual. Pero en verdad la empresa hace un escaneo facial y del iris a cambio de unas monedas virtuales”, retrucó.

Asimismo, insistió en que la empresa “está cuestionada en otros países por el manejo irregular de datos personales” y acusó al gobierno de Montenegro de “dejar en manos de esta gente a muchos marplatenses inocentes sin que se sepa a qué se exponen ni para qué usan la información”.

En el expediente iniciado en el Concejo, desde Acción Marplatense plantearon que ante la crisis social y económica, estas iniciativas encuentran a la población más joven entre los sectores más vulnerables y “atraídos” por ofertas que pueden resultar engañosas o, al menos, “poco claras” respecto a sus finalidades y objetivos.