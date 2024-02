París 2024: críticas, repuestas oficiales y dudas en medio del ajuste

Sobre el cierre del ciclo de clasificación olímpica, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes dijo que el gobierno garantizará financiamiento.

(Foto: archivo / Qué digital)

Si bien el ciclo olímpico está finalizando, ante las críticas efectuadas por deportistas y las dudas que persisten ante la falta de gestión y el ajuste, el gobierno nacional salió a afirmar a través del flamante secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, que “está totalmente garantizada” la participación de deportistas nacionales en torneos clasificatorios y en los propios Juegos Olímpicos de París 2024.

En lo últimos días, la política deportiva del gobierno de Javier Milei fue objeto de críticas principalmente a través del remero Ariel Suárez, quien supo ser compañero del marplatense Cristian Rosso y durante la campaña se mostró públicamente a favor del economista de ultraderecha. Según publicó en una serie de tweets, el seleccionado nacional de remo no encuentra ni siquiera alojamiento para participar de un torneo en Brasil.

“Comprendo que no hay plata Javier Milei, pero no entiendo y siento que es una falta de respeto a todo el deporte nacional que no tengamos una estrategia ni plan a seguir. Falta hasta el subsecretario en deportes. No todo es “SAD” hay un deporte olímpico ahí afuera”, cuestionó en su cuenta de X en referencia a la falta de nombramientos que afecta a distintas áreas dependientes de la administración pública nacional.

Es que si bien había asumido Ricardo Schlieper como subsecretario, finalmente dejó su cargo para que Scioli ubique allí a alguien de su confianza.

En lo deportivo, Suárez hace referencia al equipo argentino que debe viajar en marzo a Brasil para afrontar dos torneos. Por un lado, un torneo sudamericano -en el que participarán los marplatenses Agustín Scenna, Clara Galfre y Julieta González– como también un preolímpico que serán en la misma fecha aunque, en principio, fuentes consultadas por Qué digital deslizaron que solo los participantes del clasificatorio tendrían el financiamiento asegurado.

Unos diez días después y tras pasar por Mar del Plata el jueves durante buena parte de la jornada para homenajear al poderoso empresario Florencio Aldrey Iglesias, el flamante secretario Daniel Scioli le respondió tras una visita al Cenard donde se desarrolla este fin de semana un nacional de paranatación.

En su cuenta de la red social X y en una foto con deportistas, escribió: “Ante las consultas y trascendidos erróneos surgidos en las últimas horas, queremos dar tranquilidad, confianza y previsibilidad que tanto la preparación previa como la participación de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos de París 2024 está totalmente garantizada“.

Cabe recordar que, por ejemplo, Mar del Plata ya tiene deportistas clasificados como Rodrigo Romero en boccia por parejas BCR como también el nadador Matías De Andrade (en 100 metros espalda) y la maratonista Florencia Borelli. Otros, en cambio, todavía están buscando su lugar, como por ejemplo los surfistas argentinos que participan del Mundial ISA.