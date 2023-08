Matías De Andrade se colgó la medalla de bronce en el Mundial de Paranatación

(Foto: prensa Once Unidos)

El nadador marplatense Matías De Andrade volvió a ser protagonista a nivel internacional y en esta oportunidad se colgó la medalla de bronce al finalizar en el tercer puesto en los 100 metros estilo S6 en el Mundial de Paranatación disputado en Manchester, Gran Bretaña.

Las competencias internacionales pasan pero el atleta marplatense de 30 años siempre se encuentra en la elite del deporte. Después de la histórica medalla plateada en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021 y en el Mundial de Paranatación del año pasado, ocasiones en las que se quedó con el segundo puesto de su prueba predilecta, los 100 metros S6, ahora Matute De Andrade volvió a subirse al podio en un nuevo Mundial.

Es que este lunes, Matías De Andrade se quedó con el tercer puesto en la final en los 100 metros estilo S6 del Mundial de Paranatación con un tiempo de 1 minuto, 18 segundos y 74 centésimas: quedó solo a 3s57 del primer puesto obtenido por el chino Hong Yang (1m15s17), mientras que el segundo lugar fue para el croata Dino Sinovcic.

Es así que Matías De Andrade volvió a estar en la parte alta de la elite de la paranatación y se subió al último escalón del podio tal como sucedió en el Mundial de Paranatación del 2019 disputado en Inglaterra. Además supo quedarse con las medallas plateadas en los Juegos Paralímpicos 2021 de Tokio y en el Mundial del año pasado en Portugal.

El próximo gran objetivo de Matute De Andrade será los Juegos Parapanamericanos de Chile, competencia en la que en su último presentación, la de Perú 2019, se quedó con la medalla dorada, por lo que buscará repetir esa gran hazaña internacional.

More gold for China! 🇨🇳🥇

🥇Hong Yang is the winner in the men’s 100m backstroke S6 ⌚️1:15.17

🥈Dino Sinovcic 🇭🇷

🥉Matias de Andrade 🇦🇷

— #ParaSwimming #Manchester2023 (@Para_swimming) July 31, 2023