Estacionamiento medido: avance de la tercerización en medio de gritos y fuertes críticas

El oficialismo decidió avalar el avance del expediente que busca delegar el sistema a una empresa, a pesar de los numerosos cuestionamientos. Resta que sea aprobado en sesión.

(Foto: prensa HCD)

A pesar de los numerosos cuestionamientos que se plantearon prácticamente desde el inicio del tratamiento y que incluso también se sumaron más este mismo miércoles, los concejales que responden a Guillermo Montenegro decidieron avalar el avance del expediente que trata la tercerización del sistema de estacionamiento medido, por lo cual desde ahora solo resta que sea aprobado en una sesión. Se dio en el marco de la última de las comisiones internas por las que debía ser tratado, en medio de los gritos y cánticos del Sindicato de Trabajadores Municipales, modificaciones sobre el valor del canon y críticas a la transparencia por parte de la oposición.

Este miércoles se reunió la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante y fue incluido en el orden del día el expediente que autoriza al gobierno a llamar a licitación para ceder la gestión del sistema de estacionamiento medido en el centro de Mar del Plata. Los concejales lo hicieron luego de que llegara el último informe solicitado por los concejales -por parte de la Subsecretaría de Gobierno Digital, centrado en los supuestos altos costos de mantener el diseño actual y la necesidad de renovación- y luego de que el oficialismo realizara las modificaciones de formas al texto del expediente en función de lo propuesto por el área de Contaduría.

Al tomar conocimiento de su tratamiento, la barra del recinto contó con la activa presencia de trabajadores municipales que, desde el inicio del tratamiento dejaron en claro su rechazo a lo que califican como una “privatización” frente a la potencialidad del sistema, el vaciamiento que aseguran haber sufrido y la falta de claridad del Municipio en torno a los beneficios que traería ceder una de las fuentes de recaudación. Al grito de “Medido no se vende” y apuntando directamente a los concejales oficialistas, también protagonizaron la reunión.

En ese marco, en el inicio del tratamiento le fue delegada la palabra a Verónica, una de las trabajadoras municipales que estaba en el lugar y que fue la encargada de, una vez más, exponer las serias críticas que siguió acumulando este miércoles el expediente.

Según explicó, si bien no habían tenido acceso aún al informe enviado por Gobierno Digital, sí indicó que lograron tener una reunión con José Luis Dranuta, subsecretario del área, quien les adelantó el contenido que tendría la respuesta oficial. En su exposición calificó al informe como “muy pobre” y dijo que el funcionario realizó afirmaciones “prejuiciosas y no demostradas” contra el personal municipal.

Pero sobre todo criticó el contenido y algunas de las afirmaciones técnicas realizadas por el funcionario: “Hablan en el informe del costo elevado de la prestación pero no ponen en el informe de ninguna evaluación de costos“, mencionó y añadió: “No se puede avanzar con una privatización sin un análisis de costos. No hace falta ser un genio de la computación para saberlo”.

Incluso, refirió que en la reunión el propio funcionario habría reconocido que con el sistema municipal “se puede recaudar entre 6 y 7 veces más”.

Al respecto, la trabajadora reiteró una denuncia habitual de los trabajadores, que tiene que ver con el progresivo desmantelamiento del área a través de los recortes de insumos y de personal como paso previo para justificar su funcionamiento actual y crear esa necesidad de delegarla a una empresa como solución.

“Lo que nosotros entendemos desde el gremio es que se están entregando los fondos de recaudación de una dependencia que no está óptima porque hubo una intención previa de que sea así. Todos sabemos cómo son los mecanismos de privatización. Primero se desarmó todo el sector tecnológico. Después se vació de personal y de tecnología”, remarcó.

“Por qué vamos a estar entregándole a un privado un servicio que lo está haciendo el trabajador municipal, que además lo está haciendo en las condiciones pésimas que le propone la Municipalidad y que a la Municipalidad no le resuelve nada porque el objetivo filosófico del estacionamiento medido es el ordenamiento del tránsito y la empresa privada no ordena el tránsito, la empresa privada recauda, nada más“, añadió.

EL PEDIDO DE INFORMES IGNORADO POR EL OFICIALISMO

Los trabajadores aseguraron que tras la reunión con el funcionario, analizaron con un especialista el informe elaborado por Dranuta antes de que sea presentado y elaboraron una nota particular que este miércoles presentaron ante la presidenta de la comisión, María Cecilia Martínez, aunque no fue tenida en cuenta para retener su avance.

En el escrito, por un lado dejaron asentada la falta de especificidad en torno a los costos de mantenimiento del sistema que harían necesaria la contratación de una empresa privada. Cuestionaron que se requieran -según calculan- dos personas a tiempo completo dedicadas a mantener el sistema, ante lo cual aseguran que el personal actual “no ha solicitado modificaciones ni reportado problemas”.

También desconocen qué cambios en el diseño harían falta y se preguntaron por qué el Municipio no gestionó un método de pago alternativo tras dar de baja el convenio con TodoPago que, aseguran, funcionaba correctamente, o bien hacerlo mediante la empresa Epagos, con la que el Municipio actualmente trabaja en otras áreas.

LAS MODIFICACIONES Y LOS PLANTEOS OPOSITORES

En el último informe llegado desde la Secretaría de Hacienda, Legal y Técnica a la comisión se habían propuesto a los concejales que la integran una serie de modificaciones sobre todo en cuanto a las formas y a algunos conceptos establecidos por el gobierno en el pliego original como el de “contratación” en lugar de “concesión”. Pero sumaron, además, un cambio nada menor en el canon: más allá de un error de tipeo inicial, aclararon que se trata de un monto cuatrimestral.

El concejal Agustín Neme fue quien se encargó de dar a conocer en plena comisión el contenido de las modificaciones que, sin adentrarse en los cuestionamientos técnicos y de fondo realizados desde el Sindicato ni mayores explicaciones reclamadas por la oposición como las que respecta a los beneficios, propuso que pasen a formar parte del dictamen a someter a votación.

Así, por ejemplo, desde el oficialismo, la radical Marianela Romero expuso las explicaciones oficiales respecto a los números del canon que componen el texto actualizado que parte de un canon mínimo de 450 mil unidades de estacionamiento medido que, a diferencia de lo que informó inicialmente, serán requeridas a los cuatro meses y no de manera mensual, con todo lo que esto implica en términos inflacionarios: “Los oferentes deberán presentar una oferta de un porcentaje de la recaudación bruta. Si se recaudan 450 mil horas van a tener que pagar 450 mil horas, si se recaudan 1 millón de horas van a tener que pagar el porcentaje que hayan dicho de esa oferta que se hace. Ese porcentaje nunca va a ser inferior a las 450 mil unidades cuatrimestrales”.

Así, frente a las dudas que generó que se sume el término cuatrimestral, sumó: “Con las horas que se recauden en una semana se hará la rendición y el pago a las 48 horas con el depósito del dinero al Municipio. ¿En qué momento se evalúa el mínimo de los 450 mil unidades o el porcentaje de recaudación del concesionario? A los cuatro meses. O sea que vamos a tener tres meses con pagos semanales del porcentaje de recaudación que se haya establecido y luego en el cuarto mes se ajustará si es más o menos de 450 mil unidades”.

Con el objetivo de analizar con mayor profundidad las modificaciones recién presentadas este mismo miércoles de manera oral y más tarde en el expediente electrónico, más el pedido de informes planteado por el Sindicato, la oposición buscó que el expediente quede en comisión, sin éxito por la mayoría automática oficialista y sus intenciones de hacer avanzar rápidamente el tratamiento.

Así, por ejemplo, desde Acción Marplatense -a través de la participación del concejal Horacio Taccone, que no integra la comisión pero hizo presente- dispuso que debía “ser analizado” el informe presentado y elaborado por el Sindicato junto a un asesor especialista: “Sobre todo para que esto nazca bien, porque no está naciendo bien“, aseguró en referencia al tratamiento del expediente y sostuvo: “Lo que no podemos hacer es avanzar sin analizar lo que acá se presentó”.

Mariana Cuesta, por su parte, desde Unión por la Patria remarcó que más allá de los informes y las modificaciones expuestas recién este miércoles, desde el oficialismo ningún funcionario explicó fehacientemente en qué beneficiaría la tercerización del sistema en comparación a la potencialidad del sistema 100% municipal: “Nadie explicó los beneficios” cuestionó.

Poco importó: con votos positivos del interbloque oficialista más la concejala Martínez, de La Libertad Avanza, el expediente para licitar el estacionamiento medido terminó por ser avalado y listo para ser tratado en una sesión -que no sería la de este jueves- para su aprobación definitiva.