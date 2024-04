Circunvalación: piden explicaciones por la “paralización” de las obras en calle 515

Avanza en el Concejo Deliberante un expediente que apunta a solicitar al gobierno de Kicillof precisiones sobre los plazos.

(Foto: archivo / Qué digital)

Ante lo que definieron como la “paralización” de las obras viales sobre 16 kilómetros de la calle 515 que se enmarcan en la denominada “circunvalación” para unir la Ruta 88 con la Ruta 11, desde el radicalismo marplatense reclaman al gobierno provincial explicaciones por la falta de finalización de los trabajos y el incumplimiento de los plazos previstos.

Desde el espacio político expusieron en el Concejo Deliberante que, por un lado, la Licitación 34/2022 abarcaba la pavimentación del camino existente con “dos trochas indivisas de hormigón simple de siete metros de ancho y banquinas de tierra de dos metros”, más las adecuaciones en las intersecciones con la avenida Jorge Newbery, con la avenida Antártida Argentina y con la Ruta 88.

Si bien esos trabajos en primera medida fueron realizados, puntualizaron en que lo licitado también incluía el reacondicionamiento de rampas de acceso y giro, la instalación de semáforos de tres tiempos, iluminación, colocación de refugios peatonales, dársenas de ascenso y descenso de pasajeros, señalización, entre otras que, sin embargo, no se completaron en su totalidad.

Además, desde el bloque hicieron foco en la intervención necesaria en el empalme con la Ruta 88 que, al momento, necesita de un ingreso al barrio Estación Chapadmalal.

Desde el espacio subrayaron que el plazo de ejecución de la obra se fijó en 365 días corridos -un año- contando desde el 22 de febrero de 2023. Sin embargo, las obras, presupuestadas oficialmente en casi 3 mil millones de pesos ($2.993.281.843,42) alcanzan “un avance económico del 91,48%”, afirmaron.

“Recorriendo el mencionado camino se puede observar que a la fecha no ha sido colocada la señalética vertical ni la horizontal, no hay semaforización, no hay luminarias, los pastos se encuentran largos y las banquinas de tierra de dos metros son en varios tramos inexistentes”, acusaron y denunciaron que además de no estar terminada, incluso se encuentra “paralizada”.

El expediente -presentado en marzo- fue tratado este martes en la comisión de Legislación y fue aprobado por la comisión a pesar de los planteos realizados por Unión por la Patria para esperar -como se realiza en otros expedientes dirigidos al gobierno municipal- por los informes por parte del gobierno para luego archivarlos. Sin embargo, el oficialismo decidió que avance, obtuvo los votos y ahora la formalidad del pedido de informes será tratada en la próxima sesión. Así, se espera que la provincia responda concretamente en torno a la obra “Pavimentación camino secundario 045-02 Circunvalación Mar del Plata – Etapa 1” los motivos por los cuales no se cumplieron plazos y la fecha estimada para su finalización, entre otros ítems referidos a la obra.

Además de esta licitación, a mediados de 2023 el gobierno provincial también licitó un paquete de reparaciones de otros caminos provinciales, entre los que se encontraba el tramo restante de la calle 515 (entre avenida Jorge Newbery y Ruta 11) y también: el “camino viejo” entre Mario Bravo y General Alvarado, el Camino 045-10 entre las rutas 226 y 88, la avenida Jorge Newbery entre Mario Bravo y 515 y la Ruta 88 del kilómetro 0 al 9.