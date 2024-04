Anses: entre los despidos, la atención reducida y el paro del miércoles

El presente de las oficinas locales ante el ajuste y los 27 despidos sufridos, y qué pasa con algunas de las prestaciones que se tramitaban allí.

(Foto: Qué digital)

Como parte del ajuste al que es sometida a nivel nacional la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), en sus oficinas de Mar del Plata por estos días la atención se ve reducida por el estado de asamblea permanente de sus trabajadores ante los 27 despidos ya concretados en lo que va del año y las complicaciones en las oficinas para el funcionamiento de las mismas. En paralelo, preparan el paro que se realizará el miércoles en todo el país.

Desde que se concretó la ola de despidos en Anses -al igual que en numerosas áreas estatales- en las primeras horas de trabajo, la atención en las oficinas marplatenses se ve restringida y, según explicaron los trabajadores, recién a partir de las 10 se empieza a regularizar como parte de las medidas de fuerza pero, también, por la falta de personal que afecta seriamente el funcionamiento de algunas de las UDAI. Es por eso que este miércoles habrá una medida de fuerza nacional en un intento por retrotraer el ajuste tanto sobre los puestos laborales como sobre las prestaciones.

Es que este miércoles el Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Secasfpi) realizará un paro por 24 horas en las oficinas de Anses que tendrá la adhesión de personas afiliadas a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que también nuclea a algunos de los empleados.

Mariela, una de las trabajadoras afiliadas al Secasfpi y trabajadora de la UDAI de avenida Independencia, confirmó que hasta el momento y contando los despidos ocurridos entre enero y marzo, ya hubo 27 bajas en las oficinas locales, tanto sobre personal de planta contratada entre 2023 y 2024 como de planta permanente, es decir, personas que hace años se desempeñaban en el organismo.

“Como no tenemos autoridades en Anses a excepción del director ejecutivo y de alguna de las ramas del organigrama pero no jefes de oficinas ni regionales con los que generar una mesa de diálogo, entendemos que hicieron un corte en Anses para despedir a los ingresados desde 2020, tanto concursados como contratados”, explicó Mariela.

Como consecuencia de esa ola de despidos a las últimas contrataciones, indicó que “el mayor daño se ha hecho sobre las oficinas nuevas“, como ocurrió con la de Juan B. Justo 6701, ubicada en el predio del Hospital Interzonal, inaugurada en 2023, la más reciente de las abiertas.

Particularmente en la sede de avenida Independencia y San Lorenzo tuvieron a la primera persona despedida en 20 años de trabajo: “En esta oficina tuvimos su primer despido desde su inauguración en 2006, una compañera de planta permanente con una situación familiar delicada. Para el director ejecutivo, esas situaciones son detalles“, añadió.

PENSIONES POR DISCAPACIDAD: EL EJEMPLO DEL AJUSTE EN MAR DEL PLATA

Una de las consecuencias que más intentan remarcar las y los trabajadores estatales en torno a los despidos en dependencias de la administración pública es que, además de un serio problema para quienes se quedan sin su fuente de ingresos, esta situación representa un retroceso para quienes necesitan del área para afrontar las desigualdades que genera el sistema.

“Todos sabemos que Anses es el corazón del estado nacional. Por nuestras oficinas pasan 27 millones de prestaciones. Desde el inicio de esta gestión ya se cortaron el acceso a los créditos a tasa subsidiada, se mermó el derecho a tener un subsidio por gas de garrafa, estamos en vilo por la Zona Fría y se ha recortado la beca Progresar que son 2 millones y medio que Anses no otorga, es decir, trámites que ya no hacemos”, graficó.

Uno de los casos que utilizó para graficar cómo impacta el ajuste en las prestaciones fueron las pensiones por discapacidad o el monotributo social, cuyos trámites pasan por la Anses, según describió, desde el gobierno de Mauricio Macri y son compartidos con otras áreas como el Ministerio de Capital Humano que tenía su sede en el ex Instituto Unzué.

“Hoy por hoy esos trámites al haber quedado prácticamente desguazado el Centro de Referencia del Ministerio de Capital Humano en Mar del Plata nosotros iniciamos las pensiones, por ejemplo, pero quedan en estado inicial porque lo que trabajaban los compañeros del Centro de Referencia que tienen una especificidad sobre el tema quedó desmantelado. La gente dentro de 6 meses va a venir a preguntarnos qué pasa con sus trámites y nosotros vamos a seguir diciendo lo mismo: que están iniciados pero no van a poder lograr cobrar porque no hay una decisión política de continuar con esos trámites, que los podamos finalizar y garantizarles el derecho a las personas que tienen alguna dificultad seria para trabajar no va a lograr tener su derecho garantizado por la Constitución”, cerró.