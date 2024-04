Montenegro reconoció que no le preocupa el cierre de áreas estatales en Mar del Plata

Esa fue la respuesta del intendente al ser consultado por los más de 150 despidos y el cierre definitivo de algunas dependencias.

(Foto: Qué digital)

A Guillermo Montenegro no le preocupa que se cierren dependencias del gobierno nacional en Mar del Plata y Batán: así lo reconoció este viernes en una conferencia de prensa en la que además rechazó la posibilidad de hacer gestiones ante el gobierno de Javier Milei para retrotraer los despidos de centenares de trabajadores, en una ciudad con grandes necesidades de asistencia estatal.

En una conferencia de prensa en la que en reiteradas ocasiones hizo referencia a que la crisis actual es “heredada” por el gobierno de Alberto Fernández y sin mención alguna a la responsabilidad de la gestión de Milei, por primera vez el intendente hizo mención a la ola de despidos y cierre de dependencias nacionales que afecta directamente al distrito.

Es que días atrás desde uno de los gremios de estatales habían acusado a Montenegro de tener una defensa “selectiva” de las fuentes laborales al no expresarse respecto al desguace del Estado nacional que está llevando adelante Milei.

Y considerando que en los últimos días estuvo en Capital Federal, donde mantuvo reuniones con algunos funcionarios de Milei, en conferencia de prensa fue consultado sobre la posibilidad de haber realizado gestiones para retrotraer o frenar la sangría de puestos laborales en la administración pública nacional.

“No, no hay diálogo, sería una falta de respeto. Es un tema que tiene que manejar el gobierno nacional, no me voy a meter yo. Si fuera el gobierno provincial sería totalmente lo mismo”, respondió como primera medida, a pesar de que sí se involucró en otras áreas que competen al gobierno nacional como el financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, mencionadas por él mismo en la conferencia.

Actualmente, según relevamientos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), ya se contabilizan 150 despidos en la administración pública nacional en Mar del Plata, luego de que en las últimas horas se sumaran despidos tanto en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) -hasta el momento sus trabajadores solo sabían del cierre de las oficinas- y en el Hotel Antártida, dependiente de la Armada.

Acto seguido, Qué digital le preguntó si le preocupaba el cierre de algunas dependencias nacionales en Mar del Plata -el distrito con más desempleo del país– acontecidas en paralelo a los despidos, como la Secretaría de Trabajo, el Centro de Referencia del Ministerio de Capital Humano, oficinas de la Anses, las serias complicaciones en el Inidep y en el Conicet, o el cierre definitivo de las oficinas del Enacom, con todo lo que representa cada área ya sea para la asistencia social en medio de la crisis, la defensa de consumidores ante la liberación de tarifas o el desarrollo productivo y científico de la ciudad y el país.

“No“, fue la respuesta.