Las denuncias contra Milei por venta de candidaturas, también en Mar del Plata

Una dirigente de Villa Gesell acusó de pedirle 30 mil dólares al concejal y referente de La Libertad Avanza Alejandro Carrancio, quien negó la denuncia.

Alejandro Carrancio (Foto: archivo / Qué digital)

Una sucesión de denuncias por la presunta venta de candidaturas de cara a las elecciones 2023 se produjeron en los últimos días contra el partido La Libertad Avanza (LLA) que tiene como referente nacional y precandidato a presidente a Javier Milei. Y esas denuncias tuvieron su impacto en Mar del Plata ya que una dirigente de Villa Gesell acusó al concejal marplatense y armador del espacio en la zona, Alejandro Carrancio, de pedirle 30 mil dólares. “Me veo en la obligación moral de negar categóricamente sus injuriosos dichos”, respondió.

El partido del economista ultraliberal y conservador se vio sacudido esta semana por una sucesión de testimonios y denuncias que acusaron la venta de candidaturas en el espacio de cara a las elecciones. Y en esa sucesión apareció mencionado el actual concejal marplatense y armador de la fuerza en la Quinta sección electoral bonaerense, Alejandro Carrancio, quien es precandidato a diputado provincial.

Fue María Laura Montenegro, candidata a concejala de Villa Gesell por Movimiento de Integración Federal (MIF), quien apuntó contra el dirigente marplatense.

En diálogo con el diario Perfil, declaró: “Veníamos de una reunión con Milei y el Partido Demócrata. En Ruta 2 nos cruzamos con Alejandro Carrancio. Estaba Julio Kuchinsky (candidato a intendente por MIF) hablando del armado y yo me fui al baño. Nosotros veníamos costeando todo de nuestro bolsillo, como el local partidario, la publicidad y demás. Ahí me lo cruzo y Carrancio enojado me dice que para tener un lugar en el espacio teníamos que darle 30 mil dólares”.

Como parte de la acusación, en su testimonio Montenegro afirmó que “hablando con gente de otros distritos” detectaron que “a todos les pasaba lo mismo”.

Conocida la denuncia pública, este viernes Carrancio difundió a través de las redes sociales una respuesta en la que negó la acusación y además intimó mediante carta documento a Montenegro a que ratifique o rectifique sus dichos en la entrevista realizada con el periodista Ramón Indart para, en caso de corresponder, llevar sus dichos a la Justicia.

“En política no todo vale, yo creo en tener valores y en la honestidad. Con la tranquilidad de tener la verdad de mi lado y ante la descarada mentira que estos sujetos salieron a decir es que inicié el camino legal y que la Justicia dictamine lo que corresponde”, publicó Carrancio.

Y como parte de la carta documento, se defendió: “Me veo en la obligación moral de negar categóricamente sus injuriosos dichos, que a través de un relato falaz, malisioso y descabellado intentan generar una diatriba que lesiona gravemente mi honra subjetiva, con el objeto de generar en la opinión pública un descreimiento hacia mi persona, el cual no puedo tolerar”.

Según publicó Carrancio, también intimó a Julio Kuchinsky a que haga lo propio a partir de declaraciones en el mismo sentido realizadas en una entrevista televisiva con C5N.

En política no todo vale, yo creo en tener valores y en la honestidad. Con la tranquilidad de tener la verdad de mi lado y ante la descarada mentira q estos sujetos salieron a decir es q inicié el camino legal y que la Justicia dictamine lo que corresponde. @JMilei pic.twitter.com/TD1RusDdeg — Alejandro Carrancio (@alecarrancio) July 7, 2023

A partir de otras denuncias en el mismo sentido que fueron trascendiendo públicamente a lo largo de la semana, el fiscal federal de la Ciudad de Buenos Aires con competencia electoral Ramiro González abrió una investigación preliminar “a fin de determinar si los sucesos recopilados infringen la normativa que regula el proceso electoral”, según publicó la agencia Télam.

En ese contexto, el fiscal convocó a prestar declaración testimonial a la legisladora porteña Rebeca Fleitas, a la exmilitante Mila Zurbriggen y al empresario Juan Carlos Blumberg, quienes realizaron denuncias públicas de distintos tipo contra Milei y su partido, como la supuesta venta de candidaturas. También fue incorporado el testimonio del abogado Carlos Maslatón quien afirmó que Milei no quiso darle una interna para poder “pedir plata por las candidaturas”