Aborto: socorristas en Mar del Plata, el acompañamiento en el acceso a un derecho

“Las personas que necesitan una interrupción del embarazo saben que existe una ley pero no cómo acceder al derecho”, plantean desde la Red local.

(Fotos: archivo / Qué digital)

Por: Celeste Verdicchio redaccion@quedigital.com.ar @Verdicchio_c

Acompañar una decisión y ejercer un derecho. De esa manera podría sintetizarse el trabajo que hace diez años -y dos desde que el aborto se legalizó en Argentina- llevan adelante desde “Socorristas en Red -feministas y transfeministas que abortamos-” a nivel nacional y local, en este caso, desde hace cuatro años. Con más de 10 mil abortos acompañados a lo largo del 2022, desde la Red trazan un balance positivo y de revalorización de su tarea de acompañamiento en Mar del Plata mientras plantean el desafío de acceder a la información para garantizar el derecho. Cómo es su trabajo.

Hace cuatro años comenzó el socorrismo en Mar del Plata como parte de una red que se extiende en todo el territorio Argentino desde hace diez. Actualmente, la conforman alrededor de 600 personas activistas distribuidas en distintas geografías del país que lo que hacen es “acompañar decisiones” de mujeres y personas con capacidad de gestar que deciden interrumpir voluntariamente embarazos “inviables para ese momento de su vida”.

A pocos días de cumplir dos años de la sanción de la ley 27.610 de “Regulación del Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto” el pasado 30 de diciembre, dos consignas se hicieron claras para Socorristas en Red: la necesidad de campañas de difusión de la ley de alcance nacional para garantizar su aplicación efectiva, y el pedido de cese de criminalización sobre las cuatro socorristas de Villa María, Córdoba, detenidas por acompañar un “aborto clandestino” en delito de un “ejercicio ilegal de la medicina” y que finalmente fueron liberadas tras lo dispuesto por el Juzgado de Control de la ciudad al considerar un accionar legal y “valioso” de promoción de la salud, de acuerdo a lo informado por la agencia Télam.

“En Mar del Plata tenemos suerte”, asegura en una entrevista con Qué digital Moira, una de las dos socorristas que forman parte de la Red a nivel local. En su relato, reconoce la diferencia de lo que sucede en la ciudad de Mar del Plata en la que “la mayoría de los CAPS son amigables” con otros lugares del país como en el norte e interior donde se torna “muy difícil acceder a una ecografía amigable en la que no te hagan escuchar sonidos ni ver imágenes y poder estar tranquila”.

La ley, resultado de una “lucha colectiva” según definen desde la Red, no es garantía del acceso al derecho. Mujeres y personas con capacidad de gestar que acceden al sistema de salud “no se encuentran con lo que esperaban porque no en todos lados se cumple la ley o se cumple pero con maltratos porque la persona que lo ejecuta no está de acuerdo con el derecho al aborto”.

Sobre ese punto aparece el rol clave de las socorristas en el país y también en Mar del Plata en donde, a pesar de ser legal acceder al sistema sanitario público para pedir un aborto, muchas personas continúan contactándose con las socorristas: “El año pasado hicimos una campaña de difusión de la ley porque veíamos que no había disminuido la cantidad de personas que se acercaban en busca de ayuda o acompañamiento aún teniendo la ley. Sí notamos que se acercan un poco más relajadas al ‘sacarse de encima el peso de la mochila’ de estar haciendo algo ilegal“, relata.

Muchas de las personas que necesitan interrumpir su embarazo saben que existe la ley pero no tienen idea sobre cómo acceder a ese derecho.

***

En Mar del Plata, el trabajo de la Red es sostenido solo por dos socorristas. Sin embargo, en lo que podría considerarse como un balance positivo desde la sanción de la ley, destacan la articulación con el sistema sanitario municipal ante un trabajo que “no solo demanda mucho tiempo y no es remunerado, sino que demanda mucha energía”. En el relato de Moira, se reconstruyen acompañamientos “extremadamente fuertes” de personas víctimas de violación, en situación de violencia o de consumo.

“Son millones de historias diferentes y no es lo mismo acompañar a una persona que está sostenida por su pareja o amigas que a alguien que está en una situación de extrema vulnerabilidad, que lo tiene que hacer escondida de su pareja, por ejemplo”, describe.

La dinámica de acompañamiento de las socorristas a nivel local comienza en el momento en que una persona que quiere ejercer el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) se contacta. Al ser un “grupo” tan reducido en Mar del Plata, el primer contacto es con la línea telefónica pública de Necochea -a la que se puede acceder a través de la página web oficial de la Red- en donde el rol de la telefonista se vuelve fundamental. A partir de allí, comienza el trabajo de acompañamiento en Mar del Plata con una dinámica semanal a través de talleres.

“El trabajo de la telefonista es esencial porque es la que contiene a esa persona que llega con miedo, inseguridades, dudas, que se está contactando por teléfono y no sabe quién está del otro lado. Muchas personas tienen el prejuicio de que nosotras (socorristas) no somos médicas. Hay muchas cuestiones alrededor entonces esa primera escuchar es súper importante“, sostiene.

“La telefonista toma los datos personales, fecha de la última menstruación y si esa persona está acompañada o no. A partir de esos datos, contactamos a la persona para que se acerque al taller que damos todos los jueves todas la semanas en Mar del Plata”, describe Moira. En el taller, las socorristas centran su trabajo en brindar información sobre el acceso al derecho al aborto, además de indicarles a las personas interesadas en una IVE los pasos básicos a seguir, como la ecografía.

La articulación con el sistema de salud municipal permite que las mismas socorristas puedan gestionar los turnos para las ecografías gratuitas en Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) que califican como “amigables”. A su vez, brindan información acerca de la medicación que utilizarán durante el proceso e información valiosa que fueron recabando “en experiencias de estos diez años, como ponerse calor, qué cosas se pueden hacer y qué no, qué síntomas van a sentir e informarles para que no se asusten cuando lleguen”.

El acompañamiento, detalla Moira, dura todo el proceso en que las socorristas están al pendiente del teléfono para contestar, contener y acompañar cualquier duda pero también in situ, tal como define, que implica un “poner el cuerpo” e “ir al lugar donde está la persona en el momento que lo necesite y no tenga quién la acompañe”.

La dinámica de los talleres que llevan adelante desde la Red abarca mucho más que una difusión de la información de la ley. Allí se comparten experiencias y el espacio se transforma en un punto de encuentro y compañía en el que se comparten sentires: “Lo que habitualmente vemos en esos talleres es que somos diversas, diversas edades, diversas situaciones económicas y sociales. Pero a todas las personas nos pasa lo mismo, todas atravesamos el proceso”, concluye.