El ajuste de Milei: preocupación por el futuro de 100 trabajadores estatales en Mar del Plata

Esa es la cifra de trabajadores con contratos que se encuentran en riesgo de ser recortados por el gobierno nacional a partir de los anuncios realizados.

(Foto: archivo / Qué digital)

La decisión de no renovar contratos laborales en el Estado nacional que tengan menos de un año de vigencia como parte del paquete de ajuste del gobierno de Javier Milei mantiene en alerta y preocupación a casi 100 trabajadoras y trabajadores de distintas dependencias estatales en Mar del Plata. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) repudian el recorte anunciado y también la incertidumbre que se atraviesa en diversos organismos nacionales ante la falta de precisiones.

La medida de no renovar contratos laborales en el Estado nacional que tengan menos de un año de vigencia fue anunciada este martes por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, como parte del paquete de ajuste impulsado por Milei, aunque por el momento no se conocieron mayores precisiones ni cómo será la instrumentación ni alcance concreto de la medida.

En ese marco, desde la delegación Mar del Plata de ATE salieron este jueves a advertir por la situación que se vive en al menos 21 dependencias y organismos nacionales que funcionan en la ciudad, donde reina la incertidumbre y el temor de que avancen los despidos y desvinculaciones.

“Entre los distintos organismos en Mar del Plata hay casi 100 compañeros y compañeras que tienen un contrato, no todos ingresaron en este último año pero sí la renovación de los contratos es en forma anual, algunos han tenido algún cambio de convenio y la preocupación de lo que pueda pasar se vive en cada uno de los lugares de trabajo”, introdujo la secretaria general de ATE, Claudia Rey.

En el mismo sentido, en diálogo con Qué digital, planteó que se trata de una situación “muy compleja” y que se vive con mucha preocupación en los distintos organismos. “El gobierno no hace nada nuevo que no haya dicho, pero la preocupación está y no es solamente por la pérdida de los lugares de trabajo sino también cómo se van a lesionar las políticas públicas que se ejercen en nuestros lugares de trabajo”, enfatizó la dirigente teniendo en cuenta la doble consecuencia de la reducción de los puestos.

A modo de ejemplo, y ante la falta de definiciones incluso por parte de las autoridades, Rey señaló que hay trabajadoras que se desempeñaban en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que ahora quedó disuelto, que presentan una relación “muy precaria” de contratación a través de facturación en condición de monotributistas y en cuyo caso la incertidumbre es mayor.

“No todos los cargos pasarán al ahora Ministerio de Capital Humano, solamente los que son de planta que venían por derivación o por pase de otros organismos, pero ahí tenemos compañeras y compañeros que no saben si el 2 de enero tienen que ir a los lugares de trabajo porque no saben si eso después se les va a reconocer en el pago que corresponde“, explicó.

De esta manera, cuestionó la “falta de respuestas” concretas que ha recibido el gremio a nivel nacional ante la intención de entablar diálogo con el gobierno de Milei.

FALTA DE DESIGNACIONES Y TRABAJADORES A LA DERIVA

La falta de nombramiento de diversos funcionarios políticos para comandar los distintos estamentos estatales nacionales es otra de las complejidades que deben enfrentar por estas horas trabajadores y trabajadoras que en algunos casos llevan a situaciones insólitas.

Una de ellas se vive en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), donde todavía no fueron designadas las nuevas autoridades que quedarán a cargo.

Ello deriva en que, por ejemplo, haya trabajadores del organismo embarcados a los que no se los pueda ir a buscar ni alcanzar víveres “porque los fondos no se pueden habilitar”. “No se sabe si el funcionario que venga va a reconocer esos recursos económicos que se utilicen hoy”, graficó Claudia Rey sobre la situación actual de funcionamiento del Inidep que se replica en diversas dependencias estatales nacionales.