Autorizan la venta de cuatro “autotest” contra el coronavirus: ¿cómo funcionan?

La Administración nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) autorizó los productos elaborados por cuatro laboratorios extranjeros.

(Foto: ilustrativa / Colegio de Bioquímicos)

La explosión de casos de coronavirus en todo el país y el colapso de los centros de testeo en Mar del Plata y en otras localidades aceleró la implementación de una nueva -aunque controvertida- estrategia: la realización de “autotest covid”. En ese camino, este miércoles se conoció que la Administración nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) autorizó la venta de cuatro productos de autoevaluación generados por cuatro laboratorios extranjeros. Todavía no están disponibles en farmacias, a la espera de que los test sean importados.

La tercera ola de covid-19 no da respiro, los centros de testeo desbordan de casos sospechosos de coronavirus y los récords diarios de casos se reiteran. Es en ese marco que a partir de la aprobación por parte de la Anmat están autorizados para salir a la venta los autotest “covid” una vez que comience su importación.

Según informaron de manera oficial, el principal organismo de vigilancia y control de la tecnología sanitaria del país autorizó los productos realizados por los laboratorios Abbott, Roche, Vyam Group y Weiner para su venta exclusiva en farmacias.

La decisión de aprobar los test de autoevaluación se tomó a partir del consenso logrado en el Consejo Federal de Salud (Cofesa) y también a partir de la solicitud del sector privado para “sumar herramientas de autocuidado”.

AUTOTEST COVID: ¿CÓMO FUNCIONA?

En cuanto a su funcionamiento, se conoce que las pruebas realizadas para la detección de coronavirus -según las indicaciones de cada autotest, por vía nasal o por vía salival– se deben reportar de manera inmediata, o al menos dentro de las 24 horas.

Por su parte, aclararon que los resultados negativos que arrojan estas pruebas no son suficientes para descartar la infección ya que, explicaron, si la persona no tiene síntomas o si la carga viral es baja (lo que puede ocurrir durante los días iniciales o finales de la infección) el SARS-CoV-2 puede ser no detectado por el test.

En cuanto a los resultados que se obtienen, desde la Anmat aclararon que las pruebas proporcionan “resultados orientativos, sin valor diagnóstico concluyente, salvo que las provincias o jurisdicciones decidan tomarlo como tal.

En cuanto al reporte de los resultados positivos, indicaron que deben ser reportados de manera “inmediata” al farmacéutico en base al código de barras de cada empaque, y los datos se alojarán en la base informática farmacéutica y debidamente informados al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) por parte de farmacéuticos habilitados. Si el farmacéutico no recibe el reporte del usuario una vez realizado el test, deberá informar de esa situación a la autoridad sanitaria jurisdiccional.