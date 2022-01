Covid-19: empieza la venta del autotest en farmacias de Mar del Plata

Por el momento llegó una baja cantidad de una marca que se venden a $1.650 y se espera que arribe una mayor partida esta semana.

(Foto: Télam)

A casi cuatro semanas de la autorización otorgada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), los primeros autotest de covid-19 llegaron y ya están a la venta en algunas farmacias de Mar del Plata, aunque se espera que durante esta semana se regularice la entrega ya que inicialmente llegaron pocas unidades a la ciudad.

Según explicaron desde la Confederación Farmacéutica Argentina (Cofa) el viernes se inició la distribución de las pruebas de autotest de covid-19 en localidades del interior del país, como Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca y Rosario, entre otras, y por estas horas se lleva adelante en las droguerías que abastecen al Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

En ese sentido, desde el Colegio de Farmacéuticos de Mar del Plata confirmaron la llegada de los autotest a algunas de las farmacias de la ciudad y repararon en que por el momento llegó una pequeña cantidad a la espera de que durante esta semana se regularice y amplíe la entrega a aquellas farmacias que se inscribieron para tenerlos a la venta.

El presidente del colegio local, Mario Della Magiora, explicó en diálogo con Qué digital que por el momento sólo arribó una sola de las marcas disponibles que se vende a $1.650.

La aprobación por parte de la Amnat se produjo el 5 de enero en relación a los productos realizados por los laboratorios Abbott, Roche, Vyam Group y Weiner en todos los casos para su venta exclusiva en farmacias.

Por su parte, la titular de la Confederación Farmacéutica Argentina, Isabel Reinoso, detalló que al momento de realizar la venta del autotets, las y los farmacéuticos deben tomar los datos de la persona que lo utilizará (nombre y apellido, DNI, domicilio y teléfono de contacto) para que esos datos queden registrados en la farmacia y luego se puedan reportar los resultados al sistema nacional de vigilancia epidemiológica.

Al momento de aprobarse la utilización, desde el Ministerio de Salud de la Nación habían planteado que si el farmacéutico no recibe el reporte del usuario una vez realizado el test, deberá informar esa situación a la autoridad sanitaria jurisdiccional.

En declaraciones publicada por la agencia Télam, Reinoso explicó en relación al procedimiento que lo primero que debe hacer la persona que utilizará el test es lavarse las manos y colocar los elementos en un lugar limpio. “Luego hay que pasar el hisopo cuatro o cinco veces en la narina (no más de dos centímetros), no hace falta llegar hasta el fondo de la nariz porque son test nasales, no nasofaríngeos“, detalló y remarcó que en algunos casos los test también pueden realizarse por saliva: “Para esto es importante tener en cuenta algunos aspectos como no haberse cepillado los dientes ni ingerido comida ni bebida, por lo que lo ideal es hacerlo a la mañana”, finalizó.

En el marco de la tercera del coronavirus y de la saturación que llegó a verse en los centros públicos de testeo, la semana pasada, después de que el Consejo Federal de Salud definiera una actualización y ampliación del criterio clínico y epidemiológico para la confirmación de casos de covid-19 sin necesidad de realizar hisopados, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Krepak, confirmó y transmitió los cambios a implementar a los secretarios y secretarias de Salud de los municipios: así enfatizó que desde ahora sólo es necesario realizar testeos a las personas con síntomas de coronavirus si son mayores de 60 años, si tienen alguna enfermedad de riesgo o si están embarazadas.

Es que para al resto de la población se considerará, en caso de tener síntomas, un caso confirmado por criterio clínico epidemiológico teniendo en cuenta que uno de los nuevos parámetros acordados para ello a nivel nacional es residir en una zona con muy alta incidencia de contagios (superior a 500 casos cada 100 mil habitantes en los últimos 14 días), características que cumplen todos los municipios bonaerenses.