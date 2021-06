Barrio Jardín de Stella Maris: se acentúan los reclamos por calles “intransitables”

Quienes viven en la zona denuncian las complicaciones que atraviesan al no contar con asfalto, sistema de cloacas y señalización. Reclaman obras al Municipio.

(Foto: archivo/ Qué digital)

Por fuera del centro y macrocentro de Mar del Plata, numerosos barrios de la ciudad no tienen asfalto en sus calles. Frente a intensas lluvias y la acumulación de agua, esos caminos se tornan “intransitables” y, como consecuencia, afecta la circulación pero sobre todo a su calidad de vida. Luego de las últimas tormentas, en el sur, un grupo de vecinas y vecinos del barrio Stella Maris reclaman al gobierno municipal que realice las obras necesarias para arreglar las calles. Según manifestaron, las acciones que realizaron años anteriores no solucionaron los problemas por lo cual volvieron a reclamar al Ente de Vialidad (Emvial), aún sin mayores respuestas. En este contexto, decidieron visibilizar la situación que viven a diario al no contar con asfalto, sistema de cloacas y señalización.

En el marco del reclamo, y en dialogo con Qué digital, describieron el problema en inmediaciones de las calles Transporte Isla de los Estados y Pesquero Narwal. “Cuando compramos nuestras casas (los terrenos) estaban más alto que la calle, y ahora están más bajas. Tenemos un grave problema y es que se nos junta el agua a mitad de la calle, se nos hace una laguna”, explicó Mónica una de las vecinas afectadas.

“Hicimos reclamos en la Delegación del Puerto y fuimos al Emvial, juntamos firmas y hasta el día de hoy no hemos tenido respuestas”, señaló y a su vez recordó que años atrás se realizaron obras luego de denunciar públicamente en la Defensoría del Pueblo.

“Ahí vinieron, sacaron camiones de barro, pusieron granza y eso fue todo”, detalló sobre las obras que se concretaron en el 2018. Ahora, la vecina describió que están atravesando los mismos problemas. “Necesitamos que bajen la calle por la entrada de Einstein”, sostuvo.

En relación a años anteriores, el problema se vuelve más crítico cuando las lluvias son intensas porque, con el paso de vehículos, el agua queda estancada, e incluso ingresa a las casas que en su mayoría son habitadas por adultos mayores o personas que por su condición necesitan asistencia. No solo las condiciones de los caminos dificultan los accesos a las casas, sino que al no estar señalizadas ante emergencias, vecinos y vecinas afirman que la policía o ambulancias no saben cómo llegar ya que son calles sin salida.

“El barrio está en total abandono, las calles no están señalizadas, no avisan que es una calle sin salida”, describió la vecina. En este sentido, reconoció que con la pandemia y ante situaciones de emergencia se sienten más vulnerables. “Cuando llamamos a los patrulleros tardan más de media hora porque no encuentran la calle”, ejemplificó.

La calidad de vida de quienes viven en el barrio se complejiza ya que no tienen sistema de cloacas sino pozos, por lo cual cuando se inunda también este sistema se llena de agua.

Luego de seguir este reclamo, la vecina explicó que hasta este momento desde Envial le confirmaron que la señalización se va a realizar, aunque Mónica resaltó que presentaron una nota con la firma de vecinos y vecinas y aun esperan por una solución. “Nosotros hacemos reclamos y todavía no nos dieron respuesta. Vivimos todo el año acá y solamente en temporada de verano ponen plantitas y después se olvidan”, concluyó.