Buscan que el Municipio concientice sobre los mamíferos marinos que salen a la costa

La iniciativa es de la Fundación Fauna Argentina. Buscan establecer por ordenanza un protocolo de actuación y un rol activo municipal.

(Foto: archivo / Qué digital)

A partir de las salidas de distintos animales marinos en las playas a lo largo de la costa, que se vuelven un atractivo más en plena temporada de verano, desde la Fundación Fauna Argentina buscan que el Municipio adquiera un rol activo mediante ordenanza para la divulgación, articulación y la protección de las especies.

En las últimas semanas fueron noticia en diversas ocasiones las salidas de ejemplares de elefantes marinos a lo largo de la costa marplatense y, con el objetivo de tener mayor claridad en cómo hay que actuar en esos casos, desde la Fundación Fauna Argentina hacen foco en la divulgación y presentaron en los últimos días un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante.

“Es para darle un marco de protección a las especies marinas que están saliendo a la costa, sobre todo lobos y elefantes marinos. El motivo de esta ordenanza es darles protección mediante conservación, educación, difusión y poder saber qué sucede cuando hay salidas y cómo hay que actuar”, explicó al respecto Juan Lorenzani, de Fauna Argentina y autor de la iniciativa.

Es que, según expone como fundamentación del proyecto: “Por desconocimiento de la forma de actuar ante esos casos, muchas personas -creyendo ayudar- tratan de forzar el retorno al mar de los ejemplares o les arrojan agua. Más aún, se aproximan a los mismos para tocarlos u obtener fotografías; actitudes imprudentes y no apropiadas“.

La peligrosidad de estas conductas, agrega, quedó todavía más expuesta con el brote de gripe aviar.

Puntualmente, la iniciativa presentada en los últimos días declara en primer lugar “de interés municipal” la protección de mamíferos marinos que transitoriamente se sitúen en playas, espigones o sectores rocosos de jurisdicción municipal.

Asimismo, apuntan a que se realicen recomendaciones de actuación ante la aparición de lobos marinos, elefantes marinos o similares, tales como no tocarlos ni acercarse, no arrojarles agua ni alimentos, no tratar de regresarlos al mar, señalizar la zona circundante y alejar a los perros que los molesten, como también dar a conocer los procedimientos con autoridades originados del proyecto de ordenanza.

Además, propone un trabajo articulado entre los guardavidas de servicio en caso de suceder en zonas balnearias y las autoridades jurisdiccionales -como Prefectura o Senasa en caso de animales muertos- en otros sectores, y agilizar la comunicación con dependencias municipales u organizaciones como Fauna Argentina para la intervención de especialistas, sobre todo cuando se trate de cetáceos como ballenas o delfines que sufran varamientos o aves marinas.