Con una promesa de la Provincia, organizaciones sociales levantaron el corte en Ruta 2

Esta semana llegarían los alimentos que demandan las organizaciones que sostienen la asistencia alimentaria en los barrios de la ciudad.

(Foto: MTR)

Las organizaciones sociales que iniciaron un corte en la Ruta 2 este martes en reclamo de mayor asistencia alimentaria por parte del Estado decidieron levantar la medida ante la promesa de autoridades Provinciales del envío de mercadería esta semana, y de esa manera poder continuar con los dispositivos de los que dependen miles de familias en los barrios.

El Movimiento Teresa Rodríguez-Votamos Luchar, el Polo Obrero y la Coordinadora de la Unidad Barrial (CUBA) fueron parte de las organziaciones que participaron del corte de la autovía, en el marco de un reclamo que lleva semanas ante la necesidad de seguir sosteniendo los comedores en medio de las duras consecuencias de la pandemia en los barrios.

Según informaron desde el Movimiento Teresa Rodríguez, autoridades dependientes del gobierno de la Provincia de Buenos Aires se comunicaron con los manifestantes para comunicarles que en el transcurso de la semana llegarían los alimentos que demandan. Es por eso que califican la resolución como un “triunfo parcial”.

En un comunicado, desde el MTR describieron: “Luego de una jornada ardua y multitudinaria de lucha, las puertas del municipio siguen cerradas, el diálogo con provincia cortado y con nación incansables reuniones que todavía no se ven las respuestas concretas. Un aire de respiro a esta situación fue el llamado del área de alimentos de provincia diciendo que esta semana estarían llegando las partidas de alimentos“.

“Sólo después de más de un mes saliendo todas las semanas en plan de lucha visibilizando, denunciando, levantando las reivindicaciones para tener una vida digna y garantizar la cuarentena, para que haya una mínima respuesta a lo más elemental”, manifestaron.

De todas maneras, advirtieron que permanecerán a la espera de que las promesas se cumplan: “Así mismo hasta que no veamos llegar los alimentos no lo damos por hecho. Y sabemos que esto no va a alcanzar a la necesidad que sufre el pueblo trabajador. Por ello seguiremos en plan de lucha por trabajo, salud y alimentos”.