Nuevas ollas populares y otra movilización en reclamo de mayor entrega de alimentos

Como viene ocurriendo en reiteradas veces desde que se declaró la cuarentena para prevenir la propagación del coronavirus, organizaciones sociales se concentraron este miércoles frente a la Municipalidad y movilizaron hacia la oficina de Desarrollo Social de la Provincia para volver a reclamar mayor entrega de alimentos para comedores y merenderos y denunciar no ser escuchados ni poder tener diálogo con las autoridades.

Esta nueva protesta se inició este miércoles bajo el reiterado lema “Con hambre no hay cuarentena” y con una concentración frente al Municipio para luego movilizar hacia la sede local de Desarrollo Social de la Provincia, ubicada en la Peatonal San Martín, luego de que la semana pasada cortaran la Ruta 88.

Las organizaciones sostienen que luego de las manifestaciones en distintos puntos de la ciudad a lo largo de las semanas anteriores, no lograron comunicarse con el intendente Guillermo Montenegro.

“Hemos dejado notas, cartas, petitorios y ninguno ha sido contestado y no ha existido hasta hoy una convocatoria a reunirse para tratar los puntos de nuestro pliego reivindicativo. Es decir que la situación para miles en los barrios de la ciudad sigue siendo la profundización del hambre y la pobreza”, denunciaron las organizaciones que llevan a cabo el reclamo, entre ellas el Polo Obrero, el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) y la Coordinadora de la Unidad Barrial (CUBA).

Por otro lado, apuntaron al gobierno provincial ya que indicaron que no les están llegando los alimentos tampoco desde allí: “Algunas de las organizaciones no reciben desde febrero y otras desde marzo, es decir que durante toda la pandemia no se han recibido alimentos”.

Entre otros pedidos, le exigen a las autoridades que abran todos los programas sociales, que los barrios sean provistos con kits de higiene y resguardo y que, además, “se garantice la atención en centros de salud con las medidas de prevención que corresponden”.