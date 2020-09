Fase 3, más protestas: comerciantes de galerías también reclaman poder reabrir

En los últimos días se manifestaron y este viernes trasladaron la protesta al Centro de Monitoreo para pedir reunirse con Montenegro.

(Foto: Qué digital)

En una semana en la que tuvo a comerciantes minoristas y empresarios gastronómicos exponiendo su malestar por no poder reabrir sus puertas y en la el gremio y empresarios de la construcción decidieron “protestar” con el regreso de la actividad pese a no contar con habilitación, comerciantes de galerías se volvieron a manifestar este viernes, tal como lo hicieron también días atrás, y trasladaron su reclamo al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) con el objetivo de plantearle al gobierno municipal la necesidad de reabrir sus puertas.

El reclamo se mantuvo en los últimos días en el centro de la ciudad y este viernes se concentró en el COM ante los que comerciantes de las galerías consideran como un “capricho” de las autoridades de no permitirles el funcionamiento como sí ocurre -con limitaciones- con el resto de los comercios minoristas de la ciudad.

Así, representantes de comercios que se encuentran en las principales galerías de Mar del Plata como Sacoa, Central, Luro y Lafayette, entre otras, reclamaron por la “situación desigual” que atraviesan y plantearon que pese a los pedidos no se les permite la apertura de sus comercios en el marco de la fase 3 de la cuarentena, en la que se mantiene la ciudad ante la creciente curva de casos de coronavirus que avanzan sin control.

Las y los comerciantes de galerías expusieron su malestar por no poder reabrir y plantearon que las características de las ferias no difieren mucho de las de grandes espacios comerciales hoy habilitados, al tiempo que remarcaron que mientras pudieron mantenerse abiertos se respetaron todos los protocolos sanitarios exigidos.

Esta es la segunda semana de Mar del Plata en la fase 3 de la cuarentena. El miércoles el gobierno provincial envió formalmente la notificación de rechazo hacia un pedido que había realizado el intendente Guillermo Montenegro y que se basaba en flexibilizar la fase 3, pese al crecimiento delos contagios. Concretamente, la solicitud buscaba habilitar la obra privada, la gastronomía con consumo en mesas en la puerta de los locales y que se permitiera la atención en los comercios no esenciales con ingreso al local de hasta una persona.