Entrega de alimentos: “Intentamos por varios canales tener una reunión”

Las organizaciones que desde hace semanas sostienen las protestas aseguran que en el último mes se recortó la entrega de mercadería, contrario a lo afirmado por el propio intendente.

El conflicto por la entrega de mercadería entre las organizaciones sociales y el gobierno municipal lejos de encontrar una solución, a medida que pasan los días de cuarentena obligatoria, se profundiza. Las manifestaciones y protestas se trasladaron a la calle con ollas populares ante el crecimiento en la demanda de alimentos que hay en los barrios, en el marco de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, y el intendente Guillermo Montenegro marcó su postura de reforzar el diálogo. Frente a esto, referentes de las organizaciones lo desmintieron y aseguraron que hace un mes se recortó la entrega de mercadería en Nación en un 50% y en Provincia en un 30%, en tanto la Municipalidad “no ha hecho ninguna entrega”.

Durante la semana el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), Barrios Unidos en Lucha, la Cooperativa A Trabajar, el Movimiento Argentina Rebelde, CuBA-MTR y el Polo Obrero trasladaron su protesta a Desarrollo Social y frente al Centro de Operaciones de Monitoreo (COM), además de en otros puntos de la ciudad, para visibilizar el reclamo que vienen realizando desde que comenzó la cuarentena. Frente a esta situación el intendente pidió “mucho más dialogo” y aseguró que la entrega de alimentos aumentó “más de un 350%”.

Sin embargo, las organizaciones desmintieron al intendente en este punto. “Previamente a movilizar hemos intentado por varios canales llegar a tener una reunión: entrega de petitorios, cartas formales dirigidas a él a través de las secretarías municipales. La única respuesta fue una extorsión diciendo que movilizados no nos atienden, pero tampoco por vías formales. Es una contradicción”, aseguraron.

Por otro lado, criticaron las declaraciones respecto a la entrega de alimentos en el marco de la pandemia al advertir: “Lo real es que se recortó de los que se venía entregando por lo menos en Nación un 50%, en Provincia 30% y Municipalidad, directamente no ha hecho ninguna entrega”.

Las organizaciones sociales que vienen brindando asistencia en barrios como Casal, Cerrito Sur o Jorge Newbery remarcaron que buscan “ser reconocidos como un comité independiente del Estado, las burocracias sindicales y piqueteros y las fuerzas represivas” ya que vienen “luchando por los derechos básicos hace mucho tiempo” y aseguran haber continuado en esa línea frente al contexto de emergencia sanitaria. Y en este punto quieren diferenciarse de la labor que llevan adelante los Comités Barriales de Emergencia (CBE), desde donde incluso también hubo algunos cuestionamientos al Municipio.

Por último, las agrupaciones adelantaron que analizan los pasos a seguir para continuar exigiendo la entrega de alimentos. “No quieren cuidar a nadie, nos obligan a romper una cuarentena pensada y diseñada sólo para una pequeña porción privilegiada de la población”, denunciaron y completaron: “El trabajador no se puede quedar en su casa, sino trabaja no puede garantizar el alimento. Por eso si el gobierno no genera una entrega inmediata de alimentos, lo tenemos que salir a buscar”.