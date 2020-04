Comités barriales de la zona sur, en alerta: “Que el Municipio cumpla con su rol”

El dispositivo articulado en la zona sur asiste a 560 familias, pero desde allí advierten que no alcanzan los esfuerzos y demandan que el gobierno cumpla con la entrega de alimentos.

Desde el comité barrial de emergencia articulado en la zona sur advierten que los esfuerzos que llevan adelante no alcanzan para sostener la creciente demanda alimentaria de los barrios, por lo que reclaman al gobierno municipal que cumpla con su compromiso de entregar alimentos. Advierten que los insumos sólo llegan “parcialmente” e incluso en ocasiones no reciben nada.

En el marco de la pandemia de coronavirus, los comités barriales conformados de manera multisectorial y con intervención estatal fueron creados para dar asistencia y asesoramiento a vecinos y vecinas que más lo necesitan ante la cuarentena obligatoria y sus consecuencias socioeconómicas. Pero a semanas de su puesta en funcionamiento las organizaciones y sociedades de fomento advierten por la falta de insumos.

Desde que comenzaron las restricciones y desde que se articularon estos dispositivos descentralizados de asistencia en el distrito, en la zona sur el comité llevó contención a 560 familias en cuanto a las necesidades alimentarias y la distribución de garrafas sociales, además de las 2000 que reciben viandas en los comedores y merenderos de la zona.

No obstante, ante la creciente demanda se mantienen en alerta por la capacidad de dar respuesta, sobre todo ante el incumplimiento que denuncian por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, tal como han expuesto otras organizaciones que no forman parte de los comités: “El Municipio se comprometió a garantizar una cantidad determinada de alimentos que, finalmente, llegan de modo parcial y, en algunos casos, no llegan“, manifestaron.