Después de haber anunciado el inicio de un plan de lucha “a matar a morir” como parte de un conflicto salarial sin acuerdo, el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) acusó este miércoles al intendente Guillermo Montenegro de hacer “negociados” para lo cual apuntaron contra la ya aprobada privatización del estacionamiento medido. También denunció un “vaciamiento” de distintas dependencias, entre ellas las de salud, y sostuvo que el jefe comunal “mintió” al dar a conocer distintos puntos de un nuevo convenio colectivo impulsado por el sector.

Una conferencia de prensa encabezada por cuatro de sus principales dirigentes, entre ellos el secretario general, Antonio Gilardi, fue lo que llevó a cabo este miércoles el sindicato como parte del inicio de ese anunciado “plan de lucha a matar o morir” que se decidió después de que el viernes Montenegro cerrara el primer tramo de la negociación paritaria de 2024 por decreto con un aumento del 10% por debajo de la inflación y contra una oferta superior que el gremio asegura que realizó el gobierno apenas días antes.

En esa conferencia -en la que no se dio a conocer ninguna nueva medida de fuerza- el que primero tomó la palabra fue Gilardi quien apuntó directamente contra Montenegro al definir que “todo lo que está pasando en el ámbito municipal tiene un solo responsable: el intendente municipal”.

En ese sentido, el dirigente habló de la existencia de un “vaciamiento” de dependencias municipales y planteó que mayormente “se ha notado en el área de salud donde no hay elementos necesarios para atender a quienes concurren” en sintonía con reclamos que se mantiene también hace tiempo en torno a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Pero también apuntó contra un “desmantelamiento” de distintas “áreas de servicio” y puso como ejemplo camiones que “ante su rotura no se reparan”.

En ese contexto fue que afirmó que el gobierno tiene “intenciones exclusivamente de privatizar, porque hay negociados atrás”.

Y, más adelante, definió: “Hemos tenido conflictos con todos los intendentes, pero siempre se mostró de ambas partes la voluntad de superarlos, porque lo que pretendemos es que la paz social no sea alterada. Pero a este intendente no le importa, no le interesa, quiere hacer la suya, quiere hacer negocios, como lo hizo con algunos aliados que tiene con la privatización del estacionamiento medido, y eso se tiene que terminar”.