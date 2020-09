Coronavirus en el Puerto: ya se registraron casos en al menos 17 plantas

Así lo relevaron desde el SOIP desde que se inició la pandemia. En dos de ellas se registraron una veintena de casos en los últimos días.

En los últimos dos meses, con punto de partida en la pesquera clandestina de Alejandro Korn al 3000, se registraron casos de coronavirus en al menos 17 plantas procesadoras de pescado del Puerto de Mar del Plata, según las estimaciones del Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP), que interviene ante cada uno de los casos para controlar que las empresas cumplan con los protocolos correspondientes de aislamiento de las y los trabajadores afectados y de los contactos estrechos como así también con la desinfección correspondiente.

De acuerdo a los datos que manejan desde el SOIP, desde mediados de julio meses hasta la actualidad al menos unas 17 plantas pesqueras presentaron al menos un caso de coronavirus por lo que debieron activarse los protocolos correspondientes para evitar mayores contagios que los ya detectados. Incluso, muchos de los trabajadores que contrajeron la enfermedad ya se recuperaron y volvieron a sus puestos.

El punto de partida del largo listado de plantas con casos lo inició a mediados de julio la pesquera ilegal de Alejandro Korn que acumuló una importante cantidad de casos y que se convirtió en uno de los focos más importantes de contagio de la ciudad en ese momento, con vinculación con el brote surgido en el Hospital Houssay.

Los últimos casos, según explicó en diálogo con Qué digital el secretario gremial del SOIP, Aldolfo Echeverría, se presentaron en la planta Sebastián Gaboto, donde la mitad del turno mañana (alrededor de 16 trabajadores) dio positivo en los testeos realizados en tanto que en la firma Copeca se registraron más de 20 casos entre el personal.

Echaverría explicó que ante el aviso de surgimiento de un caso sospechoso o confirmado, el sindicato interviene para que la empresa cumpla con los protocolos acordes: se debe dar aviso inmediato a la Municipalidad y al Senasa, aislar a todos los contactos estrechos del trabajador y realizar las tareas de desinfección. Además, el sindicato es quien hace presentaciones ante las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo en caso de haber trabajadores infectados y además realizan la trazabilidad de los casos estrechos dentro de la planta.

Al respecto, Echeverría aseguró que en las plantas con trabajadores registrados en relación de dependencia los protocolos se cumplen, aunque los tiempos de reapertura dependen de la habilitación de la Municipalidad y las autoridades sanitarias, que pueden demorar desde uno a tres días.

De todas maneras, lamentó que la situación del sector, frente a los numerosos casos de coronavirus y las complicaciones que trae a las plantas, “está complicadísima”: “Cada vez que surge algún caso en una planta la gente tiene miedo. Las empresas pagan los hisopados y a los contactos estrechos los tienen que aislar sí o sí por protocolo. Pero a los que no lo son pero trabajan en el mismo sector les hacen el hisopado y con los resultados negativos vuelven de nuevo a trabajar, y esa gente tiene miedo de volver. Pero también es cierto que si una empresa tiene que aislar a todos los trabajadores y cerrar por 14 días cada vez que surge un caso, no hay empresa que sobreviva”, contó.

EL DÍA A DÍA DE LOS OBREROS DEL PESCADO EN LA PANDEMIA

Si bien contó que por el momento no hay dificultades salariales, sí explicó que se encuentran en constantes reclamos a las empresas para que cumplan con el pago de los salarios a los trabajadores licenciados por ser grupo de riesgo o a quienes deben ser aislados por tratarse de contactos estrechos de casos confirmados.

En el caso de los casos positivos, indicó que el gremio es quien gestiona ante la ART para que se haga cargo del sueldo del trabajador durante el aislamiento, mientras que para los contactos estrechos que deben ser aislados la empresa es quien paga a través de un régimen por enfermedad, que implica menos dinero para los trabajadores.

Esa disminución en el cobro de sus jornadas, contó, les trae complicaciones con los trabajadores, quienes de todas maneras prefieren acudir a sus puestos de trabajo: “Estamos en esa discusión. Muchos trabajadores que son contacto estrecho no quieren hacer la cuarentena porque dicen que no tienen síntomas, quieren ir a trabajar porque no se gana lo mismo por enfermedad que trabajando”, advirtió y lamentó que esta situación está lejos de terminarse.

Por su parte, cuando las plantas cierran preventivamente los obreros del pescado siguen cobrando su sueldo en concepto de “garantías” aunque advierten que también se trata de un monto menor al que perciben en una jornada laboral normal, con todo lo que eso implica para las familias.