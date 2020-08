Coronavirus en Mar del Plata: confirman 180 casos nuevos y otra muerte

Además, el parte de este domingo también informó que 126 pacientes se recuperaron, por lo que las altas ascienden a 2130.

En las últimas 24 horas se sumaron 180 nuevos casos de coronavirus en Mar del Plata y 126 pacientes recuperados, de acuerdo al parte oficial de este domingo. Además, fue informada una muerte ocurrida días atrás, que todavía no había sido oficializada en el sistema: se trata de una mujer de 88 años que permanecía internada. De esta forma, el total de casos positivos acumulados desde que se inició la pandemia ascendió a 3533, en tanto que los casos activos y en tratamiento son 1322.

De acuerdo a lo informado por la Secretaría de Salud, tras los 183 casos registrados el sábado, en el último reporte del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) fueron informados 180 nuevos contagios, en el marco del aumento sostenido de casos debido a la circulación comunitaria del virus en el distrito.

Por otro lado, el parte de la Municipalidad dio a conocer que hubo otros 126 pacientes que se recuperaron y recibieron el alta según los protocolos establecidos, por lo que el total de personas que cursaron la enfermedad y lograron recuperarse ascendió a 2130.

Además, y en lo que respecta a las muertes, el reporte de este domingo detalló un nuevo fallecimiento que hasta ahora no había sido informado públicamente y que ocurrió previamente: se trata una mujer de 88 años, quien falleció el pasado 28 de agosto, tras permanecer internada en una institución de salud de la ciudad.

De esta manera, con los datos actualizados y sumando las 16 muertes que aún no fueron oficializadas en la estadística debido a que todavía no fueron cargadas al sistema -incluidas las tres de hoy, informadas por el HPC y el Hospital Interzonal- hasta este domingo por la noche se acumulan 3533 casos confirmados de coronavirus en Mar del Plata desde que se inició la pandemia, de los cuales 1322 están activos, 2130 se recuperaron y recibieron el alta médica, mientras que al menos 84 personas fallecieron.

Luego del inicio del brote en julio y ya en medio de la etapa de transmisión comunitaria, el aumento de casos en los últimos dos meses fue tal que, del total de 3533 casos de coronavirus confirmados en Mar del Plata desde que se inició la pandemia, 3481 se sumaron en los últimos 56 días. Además, solo en los últimos siete días el total acumulado es de 1290 casos con un promedio diario de 184 contagios.