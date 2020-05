EDEA reparó la red eléctrica que abastece los barrios Felix U. Camet y Playa Dorada

Trabajaron en líneas dañadas y se recambiaron diferentes elementos del tendido de abastecimiento de la zona de Mar del Plata y el partido de Mar Chiquita.

(Foto: prensa Edea)

En el marco de la cuarentena para prevenir la trasmisión del coronavirus, desde EDEA informaron que realizaron trabajos de mantenimiento en distintos sectores de la red media y baja tensión que abastece usuarios de los barrios Félix u. Camet de la ciudad y Playa Dorada, que pertenece a Santa Clara, partido de Mar Chiquita.

Para abordar esta tarea contaron con siete grupos de trabajo que pertenecen al área de Mantenimiento y Redes de la empresa siguieron un estricto protocolo dispuesto para la prevención de contagios del Covid -19. Y recorrieron las distintas instalaciones que conforman el tendido eléctrico en esa zona limítrofe entre Mar del Plata y Santa Clara del Mar.

Desde la empresa detallaron que estas tareas llevaron dos días de trabajo, donde el personal de Edea procedió a hacer un relevamiento total de los dos distribuidores que, alternativamente, pueden abastecer la zona. Se hizo un recambio de tramos de líneas dañadas y de otros elementos como aisladores, crucetas y cuchillas que hacen al buen funcionamiento del sistema y a la calidad del servicio.

Por otra parte, también se efectuaron tareas de poda en aquellas zonas donde, fundamentalmente en los días de viento, el contacto de las ramas de los árboles con las líneas eléctricas provocaban interrupciones de servicio.

Por último, ante la posibilidad de sufrir engaños, desde la empresa recordaron que no cobran facturas a domicilio. En este sentido, reiteraron que no cuentan con personal que realice tareas de cobranza, ni de facturas ni de otro tipo de actividades y que dadas las características de las tareas que lleva a cabo su personal no es necesario ingresar al interior de las casas.

Ante posibles hechos delictivos, desde la empresa de suministro eléctrico le solicitan a la comunidad que si hay personas que se presentan a domicilio como personal de Edea, lo denuncien al 911 para dar aviso a la policía.