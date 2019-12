“El violador eres tú”, el grito global contra la violencia machista desde Mar del Plata

Mujeres autoconvocadas se congregaron en la Rambla para llevar adelante la performance que recorre el mundo y visibiliza la lucha del movimiento feminista.

(Fotos y video: Qué digital)

En el marco de una acción que recorre el mundo desde hace semanas, y que ya se transformó en un himno feminista, mujeres autoconvocadas realizaron en la ciudad la performance “Un violador en tu camino”, un grito global contra la violencia machista, en este caso desde Mar del Plata.

Desde que comenzaron a viralizarse las performances, inicialmente en Chile, del tema “Un violador en tu camino” –creado por el colectivo feminista Las Tesis, con el objetivo de exponer las violaciones a los derechos de las mujeres en el marco de las protestas en el vecino país- en distintos puntos del globo mujeres y buena parte del movimiento LGBTIQ se hicieron eco de las palabras y la coreografía, a modo de protesta y de resistencia.

Al grito de “el violador eres tú” –una de las frases más repetidas de la canción- el Movimiento de Mujeres y Diversidad de Mar del Plata replicó en la ciudad –en la zona de la Rambla- la performance que habla sobre las violencias que sufren las mujeres y el movimiento LGBTIQ y denuncia la situación que, más allá de las diferencias, se vive en todo el mundo.

Con pañuelos negros a modo de venda como forma de protesta, y con el acompañamiento de bombos, la performance se realizó por primera vez en Mar del Plata este jueves, en lo que fue la última actividad del año del movimiento y una gran protesta “contra el Estado patriarcal y femicida”.

“Un violador en tu camino significa alzar nuestra voz contra las cifras alarmantes de femicidios y travesticidios de este año y denuncia nuestra indignación colectiva por los jueces machistas, que juzgan a las víctimas y perdonan a los agresores”, destacaron desde el Movimiento de Mujeres y Diversidad.

Y en ese sentido, consideraron que la letra y coreografía –todo un himno ya para el colectivo feminista a nivel mundial- “encarnan nuestras ansias de libertad y soberanía de nuestros cuerpos y representan nuestro compromiso por erradicar la opresión patriarcal”, según entendieron.

“Un violador en tu camino pone de manifiesto nuestra lucha por una niñez educada sin patrones estereotipados, una niñez que sueñe, que juegue y crezca en libertad; ‘Un violador en tu camino’ simboliza nuestra militancia antipatriarcal”, completaron, en el marco de la actividad.



LETRA DE “UN VIOLADOR EN TU CAMINO” (COLECTIVO LAS TESIS)

El patriarcado es un juez

que nos juzga por nacer,

y nuestro castigo

es la violencia que no ves.

El patriarcado es un juez

que nos juzga por nacer,

y nuestro castigo

es la violencia que ya ves.

Es femicidio.

Impunidad para mi asesino.

Es la desaparición.

Es la violación.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.

El violador eras tú.

El violador eres tú.

Son los pacos,

los jueces,

el Estado,

el Presidente.

El Estado opresor es un macho violador.

El Estado opresor es un macho violador.

El violador eras tú.

El violador eres tú.

Duerme tranquila, niña inocente,

sin preocuparte del bandolero,

que por tu sueño dulce y sonriente

vela tu amante carabinero.

El violador eres tú.

El violador eres tú.

El violador eres tú.

El violador eres tú.