En medio del intenso frío, la Escuela Secundaria N°38 todavía espera por la caldera

Tras años de reclamos, la comunidad educativa comenzó este año las clases en el edificio propio pero en medio de obras pendientes y sin caldera.

La comunidad educativa cuando reclamaba por un edificio propio (Foto: archivo / Qué digital)

En medio de los reclamos de distintas escuelas por la falta de encendido de los calefactores y más allá de la respuesta de las autoridades del Consejo Escolar por la cual aseguran que el proceso se puso en marcha recientemente, la Secundaria N°38 es otra de las afectadas ante la falta de una caldera que, según plantean, debía haber sido adquirida en junio del año pasado y por la cual volvieron a advertir al comienzo de clases. Según le confirmó el Consejo Escolar a la comunidad educativa, el proceso licitatorio está abierto.

A principio de año, la comunidad educativa de la Escuela Secundaria N°38 “Rodolfo Walsh” celebró a medias el comienzo de clases en el edificio propio de 11 de Septiembre y Chaco, después de años de reclamos y cursadas en condiciones precarias.

Pero la celebración fue a medias porque a pesar de comenzar a utilizar las instalaciones luego de haber finalizado el ciclo lectivo 2023 en las aulas del Centro de Educación Física N°1, aún restaban obras pendientes e incluso la instalación de una caldera.

Según relataron desde la comunidad educativa, la adquisición de la caldera fue un largo ida y vuelta truncado durante el último año con distintas versiones por parte de las autoridades del Consejo Escolar, y también entre promesas fallidas y justificaciones en torno a la devaluación de fin de año.

“Es inexplicable la ausencia de la caldera. Debería haberse comprado e instalado en junio del año pasado con el presupuesto asignado, pero casi un año después la caldera no existe“, difundieron a través de un comunicado en la previa de “frazadazo” que encabezaron este miércoles las y los estudiantes que asisten, al igual que definieron otras escuelas -aunque sin el apoyo del Consejo-, en una franja horaria reducida por los niveles de frío.

En ese sentido, Marcelo, delegado de la Secundaria N°38, confirmó en diálogo con Qué digital que las autoridades del Consejo Escolar sellaron una nueva promesa para adquirirla tras la acción de visibilización de este miércoles. Es que, según les afirmaron, el proceso licitatorio para adquirir la caldera está en marcha, aunque ello tampoco es garantía de su adquisición ni los tiempos en los que se instale, en medio del frío intenso y de cara al invierno.

“Dijeron un montón de cosas. Que la caldera no la habían podido sacar de la aduana en su momento. Después dijeron que en realidad no estaba comprada pero porque había sido una falla de la empresa a la que le encargaron. Y en noviembre quisieron hacer la compra pero la devaluación complicó todo y dijeron que ya no se podía”, relató Marcelo.

Bajo ese contexto, desde la comunidad educativa se habían reunido en el comienzo del ciclo lectivo 2024 con las nuevas autoridades del Consejo con el objetivo de insistir en la adquisición de la caldera, mientras en paralelo sí avanzaron las obras restantes sobre el cambio de unas ventanas aunque ello se concretó “parcialmente”, confirmó el delegado.

“La escuela está funcionando prácticamente completa, excepto por la caldera. Nos dicen que la licitación está concretada, que aparentemente tienen la plata, aunque no sabemos si es una partida de dinero nueva o si ya estaba”, sostuvo Marcelo de cara también a una nueva reunión de la comunidad educativa con las Unidades Educativas de Gestión Distrital (UEGD) en los próximos días para analizar la problemática.