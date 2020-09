Más reclamos por las condiciones laborales de remiseros: “Somos descartables”

Uscarra se presentó ante el Ministerio de Trabajo y pidió audiencias con las agencias, de las cuales se presentó sólo una. “No era de esperar lo contrario”, lamentaron.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

En el marco de las denuncias que mantiene desde su conformación hace algunos años por las condiciones laborales de las y los trabajadores por parte de diferentes agencias de autos rurales y remises de Mar del Plata, la Unión Sindical de Choferes de Autos Rurales, Remises y Autos de Alquiler (Uscarra) realizó una presentación ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia y sus representates tuvieron una audiencia, a la que solo una agencia acudió: “No era de esperar lo contrario”, lamentaron.

Tras varios pedidos sobre mejores condiciones de trabajo, como la regularización y tener obra social, entre otros, Uscarra solicitó una audiencia en el Ministerio de Trabajo bonaerense con las diferentes agencias que finalmente se realizó semanas atrás y a la que, según explicaron, la única que se presentó fue Remicoop.

Desde el gremio señalaron que tanto la agencia Paso Car’s, “La Rural“, y la agencia de autos rurales “Zona Sur“, “no se presentaron y hasta algunas se negaron a recibir las notificaciones del propio Ministerio”.

“No era de esperar lo contrario; la actitud de estas agencias de autos rurales y remises responsables directos de las condiciones en las que trabajan nuestros compañeros fue una vez más la de ‘tapar el sol con la mano’ y seguir imponiendo sus nefastas reglas sin ningún tipo de control ni regularización, la cual quedó registrada en el Ministerio”, explicitaron.

A pesar de estas negativas, adelantaron continuarán con los reclamos. “No pretendemos que nos regalen nada, simplemente, como trabajadores que somos, por el cual trabajamos 12 horas por día, todos los días del año, con pandemia como trabajadores esenciales, o sin ella, sin obra social, sin art, sin aportes jubilatorios, se nos reconozca como tales”, manifestó el gremio creado hace dos años atrás.

José Souto, miembro del sindicato de remises, dialogó con Qué digital acerca de los pedidos de los trabajadores. “Después de mucho tiempo logramos que el Ministerio de Trabajo forme parte. Las audiencias se hicieron para ver si había algún tipo de solución, pero la actitud de las agencias fue de no querer cambiar las cosas“, expresó.

“Nosotros somos trabajadores esenciales. Hay 715 licencias de remises y ahora entraron cerca de 300 más de autos rurales. El 90% de los compañeros no tienen ningún tipo de cobertura médica, por dar un ejemplo en el contexto de la pandemia”, acusó.

A todo esto, Souto sumó que ya se registraron casos de covid-19 entre los afiliados: “Varios compañeros tuvieron o tienen coronavirus. Si vos no podés ir a trabajar porque te tenés que quedar en tu casa, no tenés ningún tipo de ingreso y no podes llevar el pan a tu casa, porque los titulares, nada. El auto sigue trabajando y ponen a otro y no es problema de ellos, somos descartables, es así”, explicó y denunció: “Estamos sin control, sin vacaciones, sin regularizar, y olvídate que te den un barbijo con esto de la pandemia. No hay un compromiso, todo queda en palabras”, cerró.